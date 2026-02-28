『ブレイクマイケース』8月イベントの出演キャストを解禁！DJイベントの続報なども公開
株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）はスマートフォン向けゲームアプリ『ブレイクマイケース』（以下、ブレマイ）について、2026年2月27日(金)・28日(土)に開催したイベント『ブレイクマイケース 3rd Conference』内にて、8月15日(土)に開催する『ブレイクマイケース 4th Conference』の出演キャストを解禁いたしました。
そのほかDJイベント『BMC Groovin' Night2』などの情報もあわせてお知らせいたします。
8月開催ブレマイカンファレンス 出演キャストを発表
2026年8月15日(土)に開催予定の『ブレイクマイケース 4th Conference』に、堀江瞬さん（城瀬由鶴役）、寺島惇太さん（環野揺役）、小野友樹さん（御門尊役）、小林親弘さん（新開戦役）、広瀬裕也さん（相沢篠信役）の出演が決定いたしました。
現在、来場チケットのCD購入者限定先行申込を3月15日(日)23:59まで受付中です。
『ブレイクマイケース パーソナルソング・コンピレーション Vol.6』初回限定盤および『ブレイクマイケース パーソナルソング・コンピレーション Vol.4～6 コンプリートBOX』各形態に同梱している「最速先行抽選券」より応募可能です。
イベントの続報および詳細は特設サイトおよびブレマイ公式Xアカウントよりご確認ください。
▼イベント特設サイト
https://breakmycase.com/event2608/
▼『ブレイクマイケース パーソナルソング・コンピレーション Vol.6』商品詳細
https://breakmycase.com/news/post-95
▼『ブレイクマイケース』公式Xアカウント
https://x.com/breakmycase
＜イベント概要＞
イベント名：ブレイクマイケース 4th Conference
開催日：2026年8月15日(土)
【昼公演】13:00開場 / 14:00開演
【夜公演】17:00開場 / 18:00開演
会場：大宮ソニックシティ（https://www.sonic-city.or.jp/access.html）
出演者 ※敬称略：
・堀江瞬（城瀬由鶴役）
・寺島惇太（環野揺役）
・小野友樹（御門尊役）
・小林親弘（新開戦役）
・広瀬裕也（相沢篠信役）
ほか
※イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
ブレマイ DJイベント 4月に開催
2026年4月5日(日)に、本作2回目となるDJイベント『BMC Groovin' Night2』を開催！ゲストに興津和幸さん（須王芦佳役）、河西健吾さん（樋宮明星役）が出演するほか、前回イベントに引き続きDJパルムさんが参加します。
また3月6日(金)12:00よりSPWNにて来場チケットの先行申し込みを開始します。詳細は公式サイトニュースおよびブレマイ公式Xアカウントよりご確認ください。
▼イベント詳細
https://breakmycase.com/news/post-85
＜イベント概要＞
イベント名：BMC Groovin' Night2
開催日：2026年4月5日(日)
【昼の部】14:30開場 / 15:30開演
【夜の部】17:30開場 / 18:30開演
会場：WARP SHINJUKU（https://warp-shinjuku.jp/access/）
出演者 ※敬称略：
・興津和幸（須王芦佳役）
・河西健吾（樋宮明星役）
※イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
『ブレイクマイケース 3rd Conference』アーカイブ配信中！
『ブレイクマイケース 3rd Conference』のアーカイブ視聴券が好評発売中！27日(金)公演の朗読劇ではメインシナリオライター藍田創氏書き下ろしの、ゲーム本編とも繋がっている彼らのちょっと特別なエピソードをお届けしたほか、28日(土)公演では出演キャスト7名によるパーソナルソングを生歌唱＆生演奏でお届けしました。
当日にご来場・ご視聴いただいた方はもちろん、まだご覧になっていない方もぜひアーカイブでお楽しみください。
＜配信概要＞
■チケット料金
視聴券（2/28昼）：4,500円（税込）
視聴券（2/28夜）：4,500円（税込）
2/28昼夜公演通し視聴券：8,500円（税込）
3公演通し券：11,000円（税込）
※2/27の公演は「3公演通し券」のみで視聴可能です
■販売期間
2026年3月8日(日)18:00まで
■視聴期間
2026年3月8日(日)23:59まで
■詳細
https://breakmycase.com/event2602/broadcast.html
■製品情報
タイトル：ブレイクマイケース
プラットフォーム：App Store / Google Play
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
ジャンル：グルーヴマッチパズル×リアリスティックADV
権利表記：(C)coly
公式サイト:https://breakmycase.com
公式Xアカウント:https://x.com/breakmycase
グッズ情報アカウント:https://x.com/bmc_event
公式TikTokアカウント：https://tiktok.com/@breakmycase_official