『ブレイクマイケース』8月イベントの出演キャストを解禁！DJイベントの続報なども公開

株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）はスマートフォン向けゲームアプリ『ブレイクマイケース』（以下、ブレマイ）について、2026年2月27日(金)・28日(土)に開催したイベント『ブレイクマイケース 3rd Conference』内にて、8月15日(土)に開催する『ブレイクマイケース 4th Conference』の出演キャストを解禁いたしました。

そのほかDJイベント『BMC Groovin' Night2』などの情報もあわせてお知らせいたします。

8月開催ブレマイカンファレンス 出演キャストを発表

2026年8月15日(土)に開催予定の『ブレイクマイケース 4th Conference』に、堀江瞬さん（城瀬由鶴役）、寺島惇太さん（環野揺役）、小野友樹さん（御門尊役）、小林親弘さん（新開戦役）、広瀬裕也さん（相沢篠信役）の出演が決定いたしました。

現在、来場チケットのCD購入者限定先行申込を3月15日(日)23:59まで受付中です。

『ブレイクマイケース パーソナルソング・コンピレーション Vol.6』初回限定盤および『ブレイクマイケース パーソナルソング・コンピレーション Vol.4～6 コンプリートBOX』各形態に同梱している「最速先行抽選券」より応募可能です。

イベントの続報および詳細は特設サイトおよびブレマイ公式Xアカウントよりご確認ください。

▼イベント特設サイト

https://breakmycase.com/event2608/

▼『ブレイクマイケース パーソナルソング・コンピレーション Vol.6』商品詳細

https://breakmycase.com/news/post-95

▼『ブレイクマイケース』公式Xアカウント

https://x.com/breakmycase

＜イベント概要＞

イベント名：ブレイクマイケース 4th Conference

開催日：2026年8月15日(土)

【昼公演】13:00開場 / 14:00開演

【夜公演】17:00開場 / 18:00開演

会場：大宮ソニックシティ（https://www.sonic-city.or.jp/access.html）

出演者 ※敬称略：

・堀江瞬（城瀬由鶴役）

・寺島惇太（環野揺役）

・小野友樹（御門尊役）

・小林親弘（新開戦役）

・広瀬裕也（相沢篠信役）

ほか

※イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ブレマイ DJイベント 4月に開催

2026年4月5日(日)に、本作2回目となるDJイベント『BMC Groovin' Night2』を開催！ゲストに興津和幸さん（須王芦佳役）、河西健吾さん（樋宮明星役）が出演するほか、前回イベントに引き続きDJパルムさんが参加します。

また3月6日(金)12:00よりSPWNにて来場チケットの先行申し込みを開始します。詳細は公式サイトニュースおよびブレマイ公式Xアカウントよりご確認ください。

▼イベント詳細

https://breakmycase.com/news/post-85

＜イベント概要＞

イベント名：BMC Groovin' Night2

開催日：2026年4月5日(日)

【昼の部】14:30開場 / 15:30開演

【夜の部】17:30開場 / 18:30開演

会場：WARP SHINJUKU（https://warp-shinjuku.jp/access/）

出演者 ※敬称略：

・興津和幸（須王芦佳役）

・河西健吾（樋宮明星役）

※イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

『ブレイクマイケース 3rd Conference』アーカイブ配信中！

『ブレイクマイケース 3rd Conference』のアーカイブ視聴券が好評発売中！27日(金)公演の朗読劇ではメインシナリオライター藍田創氏書き下ろしの、ゲーム本編とも繋がっている彼らのちょっと特別なエピソードをお届けしたほか、28日(土)公演では出演キャスト7名によるパーソナルソングを生歌唱＆生演奏でお届けしました。

当日にご来場・ご視聴いただいた方はもちろん、まだご覧になっていない方もぜひアーカイブでお楽しみください。

＜配信概要＞

■チケット料金

視聴券（2/28昼）：4,500円（税込）

視聴券（2/28夜）：4,500円（税込）

2/28昼夜公演通し視聴券：8,500円（税込）

3公演通し券：11,000円（税込）

※2/27の公演は「3公演通し券」のみで視聴可能です

■販売期間

2026年3月8日(日)18:00まで

■視聴期間

2026年3月8日(日)23:59まで

■詳細

https://breakmycase.com/event2602/broadcast.html

■製品情報

タイトル：ブレイクマイケース

プラットフォーム：App Store / Google Play

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

ジャンル：グルーヴマッチパズル×リアリスティックADV

権利表記：(C)coly

公式サイト:https://breakmycase.com

公式Xアカウント:https://x.com/breakmycase

グッズ情報アカウント:https://x.com/bmc_event

公式TikTokアカウント：https://tiktok.com/@breakmycase_official