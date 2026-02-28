コンクルーCloud、「見積作成AIエージェント」β版を提供開始――作成中の見積をAIが理解し自動修正

株式会社コンクルー

株式会社コンクルー（東京都中央区、代表取締役CEO 白澤光純、以下「当社」）は、小規模建設会社のためのAI搭載オールインワン業務管理クラウド「コンクルーCloud」の新機能として、作成中の見積に対し、図面・仕様書・現場写真等のファイルや自然言語での指示をもとにAIが内容を理解し、自動で編集・修正を生成する「見積作成AIエージェント」β版の提供を開始しました。

本機能は、すでに提供している「概算見積AIエージェント」が“ゼロから概算見積を作る”機能であるのに対し、いま作っている見積をAIが考えて直し、作業そのものを代替する点が大きな特長です。度重なる仕様変更や値引き交渉、提案パターンの作り分けなど、見積業務で最も時間を奪う“修正・比較・詰め”を短時間化し、限られた人数でもより多くの案件に対応できる状態を実現します。

概要

「見積AIエージェント」は、作成中の見積データをAIが読み取り、図面・仕様書・現場写真などの資料をアップロードし、チャットで要望を入力するだけで、見積の再構成・パターン出し・修正等を自動で行う機能です。また、過去の見積の構成や単価を参照することもできます。これにより、見積業務の負担を大幅に削減するとともに、顧客対応スピードの向上、提案品質の安定化、提案件数および成約率向上を通じて、小規模建設会社の売上・キャパシティ向上に貢献いたします。

見積AIエージェントの動作イメージ（β版での提供につき、実際の画面と異なります。）

背景

小規模建設会社では限られた人数で、見積作成から予算管理、発注、工程管理、図面・写真管理など幅広い業務を行っており、現場と事務作業を横断的に対応せざるを得ない状況が、長時間労働や人手不足の大きな要因となっています。

特に「見積業務」は、受注判断・粗利/予算設計・協力会社への発注・工程作成へと波及する業務全体の“起点”となる重要なプロセスであり、また事務作業時間の中でも比重が大きく、そして受注可否にかかわらず必ず発生する業務でもあります。

そのため、ここでの手戻りや見積品質のばらつきは売上・利益に直結し、一方で失注時には見積業務に要した時間・労力が回収されないままコストとして積み上がります。加えて、仕様変更や値引き交渉が発生するたびに、数量・単価・構成を見直し、差し替え図面を追い、修正理由を整理しながら再提出する――こうした“修正の連鎖”が現場の負担を増大させています。

当社は先に「概算見積AIエージェント」を提供し、見積初動（ゼロ→概算）の高速化に取り組んできました。一方で現場の実務では、「作成中の見積を何度も直す」工程が時間を奪い、かつ属人化の温床になっていました。そこで当社は、見積を“作る”だけでなく、見積を“編集して仕上げる”作業そのものをAIが代替する「見積AIエージェント」を開発しました。

機能詳細

「見積AIエージェント」では、作成中の見積データをAIが理解した上で、図面・仕様書・現場写真などの資料をアップロードし、自然言語で指示を入力するだけで、見積の修正案を自動生成します。単なる文章生成ではなく、見積の内訳構成・数量・単価・条件を踏まえて、編集内容と意図が伝わる形で提示します。

また、現場情報や各種ファイル、過去の見積、受注実績、単価情報などコンクルーCloud内に蓄積されたデータを横断的に参照・活用することで、現場の実態に即した修正提案を実現します。例えば、過去の類似案件・協力会社の実績・自社の価格方針を踏まえた上で、根拠ある見積を提示します。

これにより、従来はベテラン担当者が時間をかけて行っていた「変更依頼の読み解き」「内訳の組み替え」「複数案の作成」「粗利や原価の調整」といった作業を短時間化できます。経験の浅い担当者でも、AIが提示した修正案を確認・調整するだけで、顧客向け見積書としてスムーズに仕上げることが可能になります。

またコンクルーCloudは、紙やPDFの見積書を自動で読み取り、顧客向け見積書や予算管理に転記するAI機能も搭載しています。「概算見積AIエージェント」が見積初動を高速化・標準化するのに対し、今回の「見積AIエージェント」は、見積作成の中流～下流で発生する“修正・比較・詰め”を自動化し、見積業務全体を一段深く代替します。

本AIエージェントを通して、限られた人数でもより多くの案件に対応できる状態をつくり、売上機会の最大化と現場の生産性向上を実現し、小規模建設会社の「売上・キャパシティ向上」に貢献いたします。

なお、現在はβ版として提供しており、一部のユーザー様に限定してご利用いただいております。

見積AIエージェントの主な特長

- 作成中の見積を“理解”して編集・修正を自動化見積の内訳構成、数量、単価、条件を踏まえたうえで、変更指示に沿って見積を自動で組み替えます。単なる追記ではなく、見積として整合性のある修正案を提示します。- 過去見積を参照し、内訳構成・単価を“引き継いで”再現過去の見積データを参照し、よく使う内訳構成や自社の単価感を踏まえた項目候補を自動で提案します。「前に出した見積の形に寄せたい」「いつもの単価に合わせたい」といった要望にも対応し、ゼロから組み直す手間なく、社内ルールに沿った見積を短時間で仕上げられます。- 最終チェックにも活用でき、見落とし・違和感を早期に発見提出前の“見積の健康診断”としても活用可能です。抜け漏れや二重計上、数量・単価の不自然なブレ、整合性の取れない条件（諸経費の扱い・端数・単位違い等）など、人の目だと見逃しやすい違和感をAIが指摘します。ベテランの最終確認の負担を減らし、見積品質を安定化します。

今後の展望

当社は「コンクルーCloud」におけるAIエージェント開発を通して、小規模建設会社の業務プロセス全体をEnd-to-Endで自動化・最適化することを目指しています。煩雑な事務作業を従来比「1/10」へ削減し、人の手をできるだけ介さずに業務が進む、次世代の統合型AIプラットフォームの実現に取り組んでまいります。

「概算見積AIエージェント」による見積初動の高速化に加え、今回の「見積AIエージェント」により、見積の修正・比較・詰めといった実務の中心部分までAIが担うことで、建設業の“提案～受注”の在り方そのものを変えていきます。人はゼロから作るのではなく、AIが作った案を意思決定し、顧客価値に集中できる状態をつくります。

今後は工程表作成、発注、原価・予算管理、協力会社との調整など、建設業の主要業務を担うAIエージェント群を順次拡充していきます。また、各エージェントが案件データを共有しながら連携・協調し、状況に応じて次のアクションを提案・実行することで、部分最適ではなく業務プロセス全体の最適化を推進し、現場とバックオフィスがAIと協働する、次世代の業務運用を実現してまいります。

