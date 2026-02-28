働く女性に向けた“美の新習慣”ウェルネス提案 -東麻布のよもぎ蒸しサロンyomogyst（ヨモギスト）が2026年3月11日（水）に大手町で開催される「大手町の森マルシェ」に出展 -
2025年8月出展時のブース風景
大手町は、多くの企業が集まり、第一線で活躍するビジネスパーソンが行き交う街です。特に近年は、リーダーとして組織を牽引する女性や、家庭と仕事を両立しながらキャリアを築く女性の存在感が高まっています。
開催場所であるOOTEMORIは、地下鉄「大手町駅」直結の複合ビル内に位置する商業ゾーンです。近隣のオフィスワーカーや駅利用のお客様が多く、特に平日は圧倒的なトラフィックを誇ります。
yomogystは、「美の新習慣」をコンセプトに内側から整えるという考えのもと、よもぎ蒸しを中心とした温活・フェムケア・ウェルネス習慣を提案してきました。
2024年6月に東麻布でサロンをオープンし、2025年9月には最新美容機器「光糸リフト」を導入。
外側からのアプローチと内側からのケアを組み合わせたトータルビューティーを追求しています。
1回15分のよもぎ蒸し、1回20分のフェイシャルエステが忙しい女性たちの日常に取り入れられています。
大手町の森マルシェでは、サロンで提供しているよもぎ蒸しの価値観や、日常に取り入れやすいセルフケアアイテムをご紹介いたします。あわせて、フェムケア・インナーケアの視点からセレクトしたクラシエさんの「enn you」や篠田麻里子さんプロデュースの「yokayo」などの取り扱い商品も販売予定です。
忙しい日々の中で、自分自身のコンディションを後回しにしてしまいがちな現代の働く女性にとって、「短時間で整える時間」はパフォーマンスを高める基盤でもあります。
単なる美容サービスの提供にとどまらず、ライフスタイルそのものを整えるきっかけを届ける存在でありたいと考えています。
大手町というビジネスの中心地で、ウェルネスの選択肢を広げる一助となれることを願い、今回の出展に臨みます。
■ 代表コメント
株式会社Treasure 代表取締役
yomogyst代表 池田 真己
「大手町という、日本のビジネスの中心地で出展させていただけることを大変嬉しく思います。
日々挑戦し続ける人ほど、自分のことは後回しになりがちです。しかし、整った身体と心こそが、本来のパフォーマンスや魅力を最大限に引き出します。
yomogystは、ただの美容サロンではありません。自分自身を大切にし、内側から整い、自信を持って人生を歩むための“習慣づくりの場”でありたいと考えています。
大手町の森マルシェを通じて、一人でも多くの方のお役に立てれば幸いです。」
■ 開催概要
イベント名：大手町の森マルシェ＠大手町タワー
開催日：2026年3月11日（水）11:30～19:30
会場：大手町タワー OOTEMORI
大手町タワー内にあるOOTEMORIマルシェスペース
■ 店舗情報
yomogyst（ヨモギスト）～食べられるよもぎ蒸し(R)︎
住所：東京都港区東麻布1-29-17 グランクリュー麻布402
電話：03-4400-4178
公式サイト：https://yomogyst.com/
インスタグラム：https://www.instagram.com/yomogyst/
yomogyst店内風景
よもぎ蒸し
■ 運営会社
株式会社Treasure
代表取締役 池田真己
住所：東京都港区東麻布1-29-17
電話：050-3555-0178
公式サイト：https://www.treasure-style.com/