【ANAクラウンプラザホテル富山】3月国際女性デーイベント開催のお知らせ

ANAクラウンプラザホテル富山（富山市大手町、総支配人：森川 忍）では、3月8日の国際女性デーを記念したイベントおよび関連企画を実施いたします。

昨年は女性を対象に「Happy Career」を開催し、森川総支配人によるこれまでの経験談をきっかけに、“それぞれにとってのハッピーキャリアとは何か”を考える機会を創出いたしました。自分らしく充実したキャリアを築くためには、折れない心としなやかさが鍵であるというメッセージのもと、参加者同士が率直に語り合う場となりました。

昨年の様子

本年は「Happy Career 2」と題し、昨年の取り組みをさらに発展させ、性別にとらわれず多様な視点からキャリアを考える機会として開催いたします。今年は、男性・女性各2名のホテル社員によるパネルディスカッションを実施。誰もが自分らしく働き、可能性を広げられる社会の実現を目指してまいります。

また、イベント開催にあわせて、館内全体でも国際女性デーを感じていただける取り組みを展開いたします。スタッフによるミモザモチーフのバッジ着用、館内でのミモザ装花、レストラン「カフェ・イン・ザ・パーク」でのミモザサラダをはじめとした黄色・紫色を取り入れた特別メニューの提供など、さまざまな取り組みを通じて国際女性デーのメッセージを発信してまいります。

◆3月国際女性デーイベント 「Happy Career 2」

本イベントでは、無意識の偏見について理解を深めるとともに、多様な立場や経験を共有しながら、これからのキャリアのあり方について前向きに語り合う場を創出いたします。

日時：2026年3月3日（火）14:00～15:30

内容：

・アンコンシャスバイアス（無意識の思い込み）に関する講座

・パネルディスカッション（男性・女性各2名のホテル社員 計4名登壇予定）

・参加者による意見交換会

・スタッフ同士の感謝を込めたミモザモチーフのメッセージカード企画

◆国際女性史月間（Women's History Month）

・スタッフがミモザモチーフのバッジを着用し、国際女性デーの啓発を実施

・館内レストラン「カフェ・イン・ザ・パーク」にて、国際女性デーを象徴する黄色・紫色を取り入れた特別メニューを提供

・館内にミモザの装花を設置

本取り組みを通して、地域社会とともに多様性と公平性について考えるきっかけを創出し、すべての人が自分らしく輝ける未来への一歩を後押しいたします。

