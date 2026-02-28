公益社団法人東京青年会議所

自然離れが進む中、子どもの「今」の自然体験が、命のつながりを知り、“自然を守りたい心”を育てます。様々な企業・団体と共同して創った東京 23 区内で行われる自然体験ツアーに親子で参加してみませんか?


小学校5年生、6年生 （2026年4月1日時点）を目安として、遊びながら学び、家族で「できること」を持ち帰る体験。多くの人にネイチャーポジティブを伝える体験ができます。


東京 JC ネイチャーポジティブツアーに参加して親子で成長して、地域みんなで自然を守る輪を広げよう!



【応募締切】


2026年3月9日(月) 12:00PM(正午)



【結果連絡】


2026年3月13日(金)までにご連絡いたします。


※選考結果につきましては通過された方へのみご連絡させていただきます。



【参加条件】


・保護者1名（2名以上は不可）の同伴。


・スマートフォンのご持参。


・メディア掲載への同意。


・全日程への参加必須。　※日程及び会場は応募フォームもご覧ください。



【応募フォームはこちら】


https://forms.gle/m8qWt8EqNk4xuxqi7



■日程(いずれも2026年)


3月28日(土)


4月11日(土)


6月21日(日)


6月28日(日)


7月4日(土)


7月11日(土)



■タイムスケジュール


9:30受付開始、10:00開会、12:00閉会


(7月11日(土)のみ、 11:00開会／15:30閉会)



■主催


公益社団法人東京青年会議所



■共催


CLASS EARTH株式会社



■協力


プランティオ株式会社、株式会社サンシャインシティ、公益財団法人日本自然保護協会



■お問い合わせ


公益社団法人東京青年会議所 事務局


住所:東京都千代田区神田錦町3-1 オームビル新館8F


TEL:03-6285-1515



共催:CLASS EARTH株式会社
https://latair.jp/contact/


[表: https://prtimes.jp/data/corp/73012/table/313_1_16e7e1aff61840a4e7bc5d8d45eadf20.jpg?v=202603011151 ]