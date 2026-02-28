ドラマストリーム『終のひと』より柿澤勇人×西山潤の出演が決定！TBSラジオ『CITY CHILL CLUB』3月3日・10日（火）放送。

株式会社ＴＢＳラジオ

出演者がミュージックセレクターとなり、「CHILL」をコンセプトに２時間のプレイリストを作成し、OAするミュージックプログラム・TBSラジオ『CITY CHILL CLUB』。

2026年3月3日（火）と10日（火）の2週にわたって、TBSドラマストリーム『終のひと』より、柿澤勇人さん・西山潤さんの出演が決定！

今回、柿澤さんと西山さんが一週ずつミュージックセレクターを担当し、柿澤さんは「自分の青春」をテーマに、西山さんは「ゆったりと。」というテーマで選曲。選曲した楽曲についてのエピソードや、『終のひと』撮影時の裏話などもお話しいただきました。

1週目では、柿澤さんが1曲で約30分ある楽曲を選曲。この楽曲を選んだ理由とは…

また、「放送時間の深夜3時頃に普段起きてる時はなにをしているか」という話題では、柿澤さんの意外な返答に盛り上がるお二人。同じ中学の先輩後輩であるお二人の仲睦まじい姿をお楽しみに！

2週目では、西山さんの音楽愛が炸裂！自分の学生時代に欠かせない存在だった、あるアーティストについてたくさんお話しいただきました。ここでしか聞けないスペシャルな対談を、ぜひお楽しみください！

また、放送当日より、CITY CHILL CLUB 番組公式Xにて柿澤勇人さんと西山 潤さんのサインが入った番組オリジナルステッカーのプレゼント企画を開催いたします。

こちらも奮ってご参加ください！

＜出演者プロフィール＞●柿澤勇人

1987年10月12日生まれ、神奈川県出身。2007年デビュー。

第49回菊田一夫演劇賞、第31回読売演劇大賞優秀男優賞を受賞。近年の主な出演作に、【舞台】『ボニー&クライド』『ハムレット』【映画】『トリツカレ男』（声の出演）【ドラマ】『ライオンの隠れ家』（TBS）、『新東京水上警察』『全領域異常解決室』（CX）など。

3/15に開幕するミュージカル『ジキル&ハイド』に主演。7月開幕『ディア・エヴァン・ハンセン』でも主演を務める。

「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」が毎週好評O.A中。ウエンツ瑛士・木南晴夏とのユニット「カキンツハルカ」としても活動中。趣味はサウナと芋焼酎。

●西山潤

1998年7月12日生まれ、神奈川県出身。スターダストプロモーション所属。

趣味はバイク、ギター、マンガ。

2006年に映画『サイレン～FORBIDDEN SIREN～』でデビュー後、映画『20世紀少年』（08～09年）では主人公・ケンヂの幼少期を演じる。近年はドラマ『あらばしり』（25年/読売テレビ）、『明日はもっと、いい日になる』（25年/フジテレビ系）、連続テレビ小説『あんぱん』（25年/NHK総合ほか）、映画『風の奏の君へ』（24年）、『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』（25）に出演。

今年は日曜劇場『VIVANT』続編の出演も控えている。

◆TBSドラマストリーム『終のひと』

【放送・配信日時】

・地上波放送 毎週火曜 深夜0:58～（※一部地域をのぞく）

地上波放送終了後「TVer」「TBS FREE」にて見逃し配信

・先行配信：「Leminoプレミアム」にて毎週火曜に最新話を先行配信

◇公式サイト：https://www.tbs.co.jp/tsuinohito_tbs/

◇公式 X：@drama_streamtbs

◇公式 Instagram：tbs_drama_stream

◇公式 TikTok：@drama_stream_tbs

ハッシュタグ：＃終のひと

◆TBSラジオ『CITY CHILL CLUB』

【放送時間】月～金曜 深夜27:00～29:00

アーティストやクリエイターが「CHILL」をコンセプトに、毎回テーマに沿ったプレイリストを紹介するミュージックプログラム。放送終了後、Spotify、Apple Musicにてオンエアされたプレイリストを公開している。

◇3月度ミュージックセレクター

月曜

1.2週 あきいちこ

3.4週 光季

5週 猫 The Sappiness

火曜

1.2週 柿澤勇人×西山 潤

3-5週 Re:name

水曜

1.2週 夜々

3.4週 ラナメリサ

木曜

1.2週 雨のパレード

3.4週 一寸先闇バンド

金曜

1.2週 JIN INOUE

3週 荒谷翔大

4週 ※後日発表※

◇コーナー#KTCHAN の MUNYA MUNYA

MC に Artist/Rapper の#KTCHAN をお迎えし、#KTCHAN の夢の中を覗き見するようなトークと選曲をお届けいたします。

#KTCHAN ワールド全開の新コーナー「#KTCHAN の MUNYA MUNYA」、お楽しみに！

放送日：毎週水曜日 深夜27時35分～27時55分頃

優河のmidnight whispering

MCは、映画『長いお別れ』の主題歌「めぐる」や、TBS系 金曜ドラマ『妻、小学生になる。』の主題歌「灯火」を担当し、音楽が世界各地でも反響を呼んでいる、シンガーソングライターの優河が担当。深夜に友達と隣でゆったり話しているような、ほっと一息つけるひとときをお届けします！

放送日:毎週木曜日 深夜27時35分～27時55分頃

◇番組HP：https://www.tbsradio.jp/chill/

◇公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@CITYCHILLCLUB

◇公式 X：https://twitter.com/CITY_CHILL_CLUB

◇公式 Instagram：https://www.instagram.com/city.chill.club/

◇Podcast： https://cms.megaphone.fm/channel/TBS2402583186?selected=TBS1660481354

◇過去のプレイリストなど、その他番組情報： https://lit.link/CITYCHILLCLUB