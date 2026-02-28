プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」OVERWATCH部門、新ロスター発表、及びメンバー加入のお知らせ

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区 代表：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム『ZETA DIVISION』の「OVERWATCH部門」に、Mealgaru, Proper, Knife, Shu, Viol2t, Crusty, GgulTaekが加入する運びとなりましたのでお知らせいたします。

■ OVERWATCH部門 加入メンバーについて

この度、新たなOVERWATCH部門のロスターとして、Mealgaru, Proper, Knife, Shu, Viol2t, Crusty, GgulTaekの7名が加入する運びとなりました。

Mealgaru(みるがる)

愛するレッキング・ボールでマップを縦横無尽に駆け巡り、最前線で常に一歩先を読む技巧派TANK。転がるもの同士、趣味のボーリングにも通じるところがあるらしい。

< Mealgaru Message >

「勝利を目指して、常に全力で取り組んで行きます！」

Proper(ぷろぱー)

Overwatch史を幾度となく塗り替え、Overwatch LeagueデビューシーズンでMVP, Rookie of the Year, Role Starの三冠を唯一達成した最強DPS。

実は孤高かと思いきや仲間といるのが好きなタイプ。

< Proper Message >

「このチームで必ず頂点に立ちます」

Knife(ないふ)

環境とチームメイトに合わせてピックを変えられる柔軟性、勝負への嗅覚と圧倒的なメカニクスを持った万能型。ナイフの切れは味方には全く向かず、その優しさでメンバー包む。

< Knife Message >

「ZETAに加入できて大変光栄です。優勝を目指して全力で頑張ります。」

Shu(しゅう)

Overwatch League, OWCSで数多の優勝を積み上げてきた覇者。静かに状況を掌握し、勝利の方程式から着実に正解を導き出す。常に頼れるチームの大黒柱の相談窓口は年中無休。

< Shu Message >

「ZETA OVERWATCH部門を優勝に導きます。」

Viol2t(ばいおれっと)

あらゆるヒーローを使いこなすランクデーモン。卓越したゲームセンスと圧倒的な火力で試合をコントロールするバスの運転手は、今日もアクセルもブレーキも全開ノンストップ。

< Viol2t Message >

「今シーズンこそ必ず優勝します。」

Crusty(くらすてぃ)

戦術眼と育成力をあわせ持ち、Overwatch Leagueで複数回チームを優勝に導いた名将。最年長だがお調子者の一面もあり、チームを活気をもたらしてくれる。なんと日本語で笑いも取れるスーパーコーチ。

< Crusty Message >

「チームのため、心臓を捧げます。」

GgulTaek(くるてっく)

環境の変化を物ともせず、選手のパフォーマンスを最大限引き出す手腕を持つ指揮官。頭脳派タイプでありながら誰よりもパッションに溢れたコーチで、いつでも助けてくれる兄さん。

< GgulTaek Message >

「화이팅!! (ファイト!!)」

■ 今後の大会出場スケジュールについて

OVERWATCH部門は、3月20日(金)から5月3日(日)にかけて開催される『Overwatch Champions Series 2026 Korea Stage 1』に出場いたします。

新たなロスターを迎え入れ、チームに新鮮な風を吹き込むとともに、ZETA DIVISIONとしてさらなる飛躍を目指し、一同全力で挑みます。

ZETA DIVISION OVERWATCH部門へ、みなさまの熱い応援をよろしくお願いいたします。

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たな

スタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した

未来を目指し、活動してまいります。

