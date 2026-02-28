VAZ、初のコスメブランド「Mel:See from classroom」を立ち上げ／ファン2500人超の声をもとに「めるぷち」メンバー25名と共同開発した“中高生向けスクールコスメ”第1弾発表！

株式会社VAZMel:See カラーケアリップ #01 放課後ピンク

株式会社VAZ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：谷鉄也）は、中高生のリアルな声を反映したスクールコスメブランド「Mel:See from classroom」（ヨミ：メルシー フロム クラスルーム）を、2026年3月30日（月）に立ち上げます。

株式会社VAZが、コスメブランドを立ち上げ、商品を開発・販売するのは今回が初となります。



また、ブランド第一弾商品として、女子小中高生から支持されているYouTubeチャンネル「めるぷち」のメンバー25名と共同開発した「Mel:See カラーケアリップ #01 放課後ピンク」を、同日より発売いたします

学校にも休日にも、“ちょうどいい”を1本に

【商品特徴】

第一弾の「カラーケアリップ #01 放課後ピンク」は、“スクールシーンでも使いやすい”を軸に、中高生の声を取り入れて開発しました。

（１） 仕上がり：バレにくいのに、きちんと可愛い

イエベ／ブルベどちらにもなじみやすい自然な血色感と、ほんのりツヤのある質感で、すっぴん風の仕上がりを叶えます。

（２） 使いやすさ：初心者でも“失敗しにくい”ケア発想

色付きなのにケア感もしっかりある処方で、リップメイク初心者でも使いやすい設計です。

（３） 処方・持続：ティーン世代の唇に配慮し、放課後まで続く

無香料・複数成分フリーの無添加処方で、デリケートなティーン世代の唇にも配慮。高密着×高保湿設計で、朝塗って放課後までうるおいと発色が続く、毎日使いたくなる一本に仕上げました。

めるぷちメンバー×ファン2,500人超の声を商品化

【開発背景】

「Mel:See from classroom」のコンセプトは「好きな人にだけ、バレてもいい」。校則は守りたい、でも“わたしらしさ”も手放したくない--そんな10代の揺れ動く気持ちに寄り添う“初めてのスクールコスメ”を目指しました。

「カラーケアリップ #01 放課後ピンク」は、めるぷちメンバーだけでなく、めるぷちのファン“ぷちっ子”の声を集め、改良を重ねながら開発した商品です。

VAZのLINE会員 183,309名 を対象にしたアンケート調査（有効回答数 2865件）では、52.1%が「校則で禁止されていてもこっそりスクールメイクをする時がある」と回答。また、学校に持っていっている『身だしなみケア』としては「リップ」が最多となり、“ケアとナチュラルな可愛さを両立したい”という中高生の等身大の希望が浮き彫りになりました。

これらの結果を踏まえ、本商品は「校則の抜け道」ではなく、“ルールは守りたい”気持ちに寄り添いながら、ちょっとだけ自信を足せるような存在として開発しました。

めるぷちファンによるアンケート結果

VAZは本ブランドを起点に、Zalpha（ザルファ）世代のインサイトを捉えた商品開発とコミュニティ共創を強化してまいります。今後の新商品・販売情報は、公式SNSおよび公式ECサイトにて順次発表いたします。

公式Instagram： https://www.instagram.com/melsee.official

VAZ 公式 LINE： https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40104lknqx&lp=ljLUJ4&liff_id=2006510995-Qldjm5Ag(https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40104lknqx&lp=ljLUJ4&liff_id=2006510995-Qldjm5Ag)

商品概要

商品名：Mel:See カラーケアリップ #01 放課後ピンク

内容量：2.8g

販売価格：1,500円（税抜）

JANコード：4580678970011

発売日：2026年3月30日（月）

公式ECサイト等で、順次販売開始予定

オンラインショップ：https://melsee.jp/

ブランド「Mel:See from classroom」について

ブランド名「Mel:See from classroom」には、「めるぷち」の Mel、こっそり秘密を共有する「シー！」の See、フランス語の「ありがとう」という3つの意味を込めています。

先生にはバレたくない。でも好きな人や大切な友達には、“いつもよりちょっと可愛い私”を見てほしい--そんな女の子を応援する想いからブランド名を名づけました。

「めるぷち」について

「めるぷち」は、「カワイイをスタートしよう！」をコンセプトに 、女優・モデルなど芸能の夢を抱いて加入した中学1年生から高校3年生までの女子中高生 25 名が在籍しするインフルエンサーグループです。「選抜生」「レギュラー生」「研究生」のメンバーで構成され、10 代に人気のある次世代タレントが多く在籍しています。

YouTubeチャンネル「めるぷち」は2019年から動画投稿を開始し、累計視聴回数は6.3億回を突破。2024年に開催・配信した「めるぷち選抜決定戦2024」では、YouTube国内生配信ランキング1位、YouTube国内急上昇ランキング2位にランクインし、YouTube LIVE同時接続者54,000人超を記録しました。小中学生を対象とするYouTubeチャンネルとして、登録者・平均視聴回数は日本トップクラスです。

チャンネル登録者数 41.8 万人（2025 年 10 月現在）

総視聴回数：約 6.3 億回（2025年 10 月現在）

YouTube： https://www.youtube.com/@melpetite/

TikTok： https://www.tiktok.com/@melpuchipuchi

Instagram： https://www.instagram.com/melpuchipuchigram/

X（旧 Twitter）：https://twitter.com/melpetite_tokyo(https://twitter.com/melpetite_tokyo)

■株式会社VAZについて

“オドロキ”と“共感”を創り出し、次世代スターを育てるマーケティングカンパニー。「ティーンのカリスマ」的存在でSNS総フォロワー530万人を誇る”さくら”、YouTube登録者100万人超の”おさき”をはじめ、Z世代・α世代から熱烈な支持を集めるインフルエンサー／タレントが多数所属。さらに、女子小中高生から圧倒的な認知を持つ「めるぷち」や「MelTV」、国内No.1横型ショートドラマチャンネル「CUL DRAMA」等自社メディアを展開。YouTubeやSNSを軸にしたコンテンツプロデュース力を強みに、次世代を担うスターを発掘し続けている。