世界中の個性を繋げるエンタメアプリ『カラキャス』が登録者数18万人を突破！

カラフルキャスティング株式会社

カラフルキャスティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本豊季）が運営する、次世代のエンタメアプリ『カラキャス（https://colorfulcast.com）』は、2026年2月に登録者数が18万人を突破したことをお知らせいたします。

「カラキャス」とは

『カラキャス( https://colorfulcast.com )』は、誰でも無料で登録できる「プロフィール」を軸に、お仕事を依頼したい方と受けたい方、そしてキャストとファンを繋げることができる次世代型エンタメアプリです。

インフルエンサー、モデル、俳優、声優、アイドル、ダンサー、学生、一般ユーザーなど多種多様な“個性”が集まる『カラキャス』は、企業にとっては認知拡大やマーケティング施策を加速させる場であり、個人にとっては自分の才能を発信し、活かすチャンスの場として急速に支持を広げています。

カラキャスは、iOS、Android、WEB版とすべてのデバイスでサービスを提供しており、デバイスを選ばず皆様にご利用いただくことが可能です。幅広い層のユーザー様からご支持をいただき、2026年2月に登録者数18万人を突破いたしました！

主なサービス

カラキャスでは、認知拡大や集客などに効果的な口コミ施策であるインフルエンサーマーケティングをはじめ、ウェブサイトやSNSの広告モデル、アンバサダー募集など、様々なお仕事の依頼が可能です。

また、投票イベント、プレゼントキャンペーン、オーディション、インスタントウィン、アンケートなど様々なオフライン・オンラインを問わずあらゆるイベントの開催が可能で、個人の影響力を最大化し、企業のブランディングやマーケティングを拡張させる多彩なサービスを提供しております。

さらに、インフルエンサーのデータ分析が可能な「インサイト機能」、ファンクラブの開設やモノの売り買いができる「ショップ機能」、一般の求人募集ができる「求人サービス」など、更なるサービスの拡充を行なってまいります。

新サービス「カラキャス for Business」について

また、登録者数の拡大と利用ニーズの多様化を受け、「カラキャス」では、3月よりギフティング・キャスティング・イベント・インサイト機能などの主要機能を一つにまとめたオールインワンサービス「カラキャス for Business」の提供を開始いたします。

＜主な機能＞

・ギフティング機能

インフルエンサーやモデル、一般ユーザーなどへSNSでの口コミ/PR投稿を依頼し放題。



・キャスティング機能

タレントやモデル、インフルエンサーなどへ様々なキャストへあらゆるお仕事の依頼を可能に。

・イベント機能

投票イベント/抽選イベント/インスタントウィンなど、あらゆるイベントが可能に。

・インサイト機能

全世界約2億人以上のインフルエンサーのインサイトデータが閲覧可能に。

・サポート

導入後も安心の専任担当による伴走サポート付き。



本サービスでは、複数の施策を横断的に実施できるため、企業は目的に応じたマーケティング施策をワンストップで、よりスムーズにコスパよく実行することが可能となります。詳細については、今後あらためてご案内いたします。

今後の展開について

今後、当社は「個性（キャラ）が輝く、個性豊かな（キャラフル）な世界」を目指して、更なるアップデートを進めてまいります。

また、あらゆるユーザーが自然につながり、新しい挑戦や体験が生まれる場として、より価値のあるプラットフォームの構築を目指し、継続的なサービスの進化を通じて、新しいエンターテインメントの形を提供してまいります。

カラキャスのダウンロードはこちら

・iOSアプリ

https://apps.apple.com/jp/app/id1506114878

・Androidアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ColorfulCasting

・WEB版

https://colorfulcast.com

会社概要

会社名： カラフルキャスティング株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ33F

代表 ： 松本 豊季

設立 ： 2019年9月

資本金： 325,000,000円

公式HP： https://about.colorfulcast.com