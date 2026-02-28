【北海道洞爺湖温泉/絶景の湯宿洞爺湖畔亭】洞爺湖畔亭オリジナルの海老＆ホタテ海鮮陶板を是非ご賞味あれ。

野口観光マネジメント株式会社

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。北海道・洞爺湖温泉に位置する洞爺湖畔亭では新プランを販売致しました。

※写真はイメージです

海老＆ホタテの海鮮陶板焼きを楽しめるプランが登場致しました。

大ぶりのあま～いホタテとプリップリの海老をあつあつの陶板でお召し上がりくださいませ！

各種アルコールや、飲み放題もレストランにて別途ご注文頂けますので、お酒のお供にも

最高な組み合わせとなります。

バイキングにプラス一品で、ちょっぴり豪華な夕食をお楽しみくださいませ。

是非この機会にご予約お待ちしております。

【お問い合わせ先】

洞爺 湖畔亭

住所：〒049-5721北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉7-8

電話番号：0570-026571 (10：00～17：00)

公式ウェブサイト：https://www.toya-kohantei.com/

皆様のご予約とご来館を心よりお待ち申し上げております。