ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 2月28日(土)開催 　京都カグヤライズ vs 九州カリーナ　試合結果

写真拡大 (全2枚)

一般社団法人Ｔリーグ




ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 2月28日(土)開催 「京都カグヤライズ vs 九州カリーナ」の試合は、4-0で京都カグヤライズが勝利しました。