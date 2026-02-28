創業113年の葬儀社 永田屋「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 審査員特別賞を受賞

株式会社永田屋

大正2年創業、神奈川県相模原市を中心に「もうひとりの家族のようなおもてなし」を届ける葬儀社、

株式会社永田屋（本社：神奈川県相模原市、代表取締役：田中 大輔）は、第16回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞（主催：人を大切にする経営学会）において、審査員特別賞を受賞いたしました。



「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞は、従業員やその家族、顧客、地域社会など「5者」を幸せにする経営を実践する企業を表彰する制度です。

単なる業績だけでなく、リストラや法令違反がない、人を大切にする経営を5年以上継続している企業が、人を大切にする経営学会等により選出・顕彰されます。

■ 社会課題が広がる時代に求められる「葬儀社の新しい役割」

高齢化や単身世帯の増加により、地域社会では「孤独」や「つながりの希薄化」が大きな課題となっています。

葬儀社に求められる役割も、人生の最期を送り出す場の提供だけではなく、地域の安心を支える存在へと広がりつつあります。

永田屋は創業以来、人と人とのつながりを何より大切にし、「もうひとりの家族のようなおもてなし」という理念のもと、地域に寄り添い続けてまいりました。

・葬祭業として二例目（東日本初）

・24時間365日という仕事がら、社員満足を高めるのが非常に難しい業界

・葬祭業に誇りと、憧れられる職業によりしていき、人の人生に深く寄り添う社会的価値の高い仕事にする

今回の受賞では、こうした理念を軸とした経営姿勢と地域貢献の実践が高く評価されました。

■ 評価された2つの取り組み

1．地域社会と共に歩む「孤独にさせない」仕組みづくり

永田屋では、葬儀業の枠を越え、地域課題の解決に取り組んでいます。

自治体・社会福祉協議会と連携した身元保証サポート体制

独居高齢者への生活支援

中学生の職業体験の受け入れ

就労困難者への職業体験機会の提供

地域との継続的な関わりを通じて、「誰も孤独にさせない社会」の実現を目指しています。

2．妥協のない「理念共感型」人財育成体系

「もうひとりの家族」という理念を社員一人ひとりが体現できるよう、体系的な教育制度を整備しています。

マネジメント研修

フレッシャーズアカデミー

階層別研修

理念浸透ミーティング

理念を共有する文化が、社員の働きがいを高め、お客様への深いおもてなしへとつながっています。

■ 永田屋が大切にする想い

私たちが大切にしているのは、「三方良し」の精神です。

期待を超える感動を届ける「お客様満足」

共に働く仲間が誇りを持てる「社員・従業員満足」

街の未来を豊かにする「地域・社会貢献」

誰か一人が勝つのではなく、関わるすべての人と幸せを分かち合いたい。

それが、私たちの考える新しい「三方良し」のカタチです。

葬儀という仕事は、人が人を支える究極のサービス業です。

その根幹には、まず社員とその家族が安心して働ける環境があるべきだと考えています。

社員が誇りを持って働けることが、お客様への心からのおもてなしにつながり、地域社会への貢献へと広がっていくと信じています。

■ 代表取締役 田中 大輔 コメント

今回の受賞は、日々お客様と真摯に向き合う社員、共に歩んでくださる協力会社の皆様、そして地域の皆様のおかげです。

永田屋はこれからも、葬儀社の枠を越え、「誰も孤独にさせない地域づくり」に挑戦し続けます。

そして次の100年も、「この会社で働けて良かった」と心から思える、日本でいちばん温かい企業文化を追求してまいります。

■ 参考リンク

人を大切にする経営学会

https://www.htk-gakkai.org/a0013/MyHp/Pub/

■ 採用情報（現在積極採用中）

永田屋の理念に共感いただける新たな仲間を募集しています。

▼新卒採用

https://nagataya-recruit.com/

▼中途採用

https://www.e-nagataya.com/corp/recruit/

■ 株式会社 永田屋 概要

代表取締役：田中 大輔

所在地：〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本8-1-1

TEL：042-772-2554

WEB：https://www.e-nagataya.com/

相模原市全区・町田市・愛川町に

11拠点・18式場を展開。