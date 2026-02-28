安全への決意と新商品への挑戦を共有した「2026年 安全大会」レポート

株式会社クリエイト礼文

株式会社クリエイト礼文（本社：山形県山形市）は、2026年2月28日、協力業者会「建礼会」との共催により、ホテルメトロポリタン山形にて「2026年 安全大会」を開催いたしました。当日は52社64名の皆様にご参加いただき、日頃の感謝とともに、安全への決意と今後の事業展望を共有する機会となりました。

第一部：安全大会・安全祈願

本大会は、建礼会とクリエイト礼文が一体となり、無事故無災害の継続を誓う重要な年次行事です。主催者挨拶は専務取締役の酒井が務めました。

挨拶では、日頃より各現場を支えてくださっている協力業者の皆様への深い感謝を述べるとともに、「安全はすべてに優先する最重要事項である」と改めて強調。品質や工程、コストといったあらゆる成果は、安全の確保があってこそ成り立つものであり、基本動作の徹底や声掛けの積み重ねが事故防止につながることを共有しました。組織としての結束を示し、建礼会の皆様との強固なパートナーシップを再確認する場となりました。

続いて行われた安全講習では、現場に潜むリスクの再確認と具体的な対策について学び、安全意識を一層高めました。その後、無事故無災害を願う安全祈願を執り行い、2026年も全現場での安全徹底を誓いました。

また、日頃より当社をご紹介いただいている協力業者様への感謝を込め、「紹介者表彰」も実施。現場力のみならず、信頼の輪を広げてくださっている皆様への敬意と感謝を改めてお伝えしました。

営業部からの展望発表

第二部では、営業部・岡崎より今後の事業展望について発表がありました。

まず紹介されたのは、新商品「スマートユニテクラフト」。従来の規格住宅に“選べる楽しさ”をプラスし、「自由すぎる規格住宅」という新たな価値を提案する商品です。性能と価格のバランスを保ちながら、暮らし方に合わせて選択肢を広げることで、より高い満足度を目指します。

ソフトミニマルスタイリッシュモダンミックスインダストリアルナチュラルボタニカル

さらに、「ケーススタディハウス2026」として、年内に20棟のコンセプトモデルを順次発表する新たな挑戦も共有されました。住まいを単なる商品としてではなく、暮らしの質（QOL）を高める提案として具現化していく取り組みです。

あわせて、現在販売中の建売住宅10棟中6棟が成約済みであることも報告され、厳しい市場環境の中でも着実に成果を上げている状況が共有されました。これは現場を支える建礼会の皆様の品質と安全への取り組みの賜物でもあります。

Case Study House 2026

結び

本大会を通じて、改めて「安全第一」の原点に立ち返るとともに、新たな商品戦略と挑戦を全員で共有することができました。52社64名の皆様とともに、2026年も一丸となり、安全を最優先に、高品質な住まいづくりを推進してまいります。

クリエイト礼文と建礼会は、これからも強固なパートナーシップのもと、地域社会に貢献する住まいづくりを続けてまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社クリエイト礼文

所在地：山形県山形市南原町二丁目7-39

事業内容：住宅・不動産・地域づくり関連事業

URL：https://createlemon.jp/

■ 問い合わせ先

株式会社クリエイト礼文

広報担当

TEL：023-665-5676

Email：pr@createlemon.jp