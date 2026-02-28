VRSNS向けフェイストラッキングデバイス「FocusRay」を発表 3月中旬よりKickstarterにて先行発売（本体価格9,900円から）

株式会社AoharuNEXT

（The English version of the press release can be viewed here.）(https://www.aoharunext.co.jp/news/75011398-e637-48c9-b3ed-d3e4431ca4db)

株式会社AoharuNEXT（本社：東京都中央区、代表取締役社長：森山 璃音）は、高性能カメラモジュールを搭載した、VRSNS向けフェイストラッキングデバイス「FocusRay」（ヨミ：フォーカスレイ）を発表し、3月中旬よりKickstarterにて先行発売することを発表します。

高性能なカメラモジュールを搭載し、安価で高精度なフェイストラッキングを実現します。

FocusRay製品ページはこちらから：https://www.aoharunext.co.jp/products/focusray(https://www.aoharunext.co.jp/products/focusray)

1.FocusRayについて

FocusRayは高性能なカメラと赤外線照射モジュールを搭載した、VRSNS向けフェイストラッキングデバイスです。

グローバルシャッター方式*の120fpsで撮影可能なカメラを搭載することで、ユーザーの表情を細かく撮影し、VRSNS上のアバターに反映させ、これまでにない表情表現を実現します。

*グローバルシャッターとは、カメラのイメージセンサーの全画素が同じタイミングで露光（光を取り込むこと）を行い、画像を一度に記録する方式です。これにより、表情を正確に捉えることができます。

FocusRayは以下のヘッドセットに対応（専用固定マウントを提供）します。

・Valve Index

・Meta Questシリーズ（Oqulus/MetaQuest2、MetaQuest3s/3、MetaQuestPro）

・PICO 4/Ultra

・HTC VIVE

・HTC VIVE Pro 2 /Pro Eye

・BigScreen Beyond 1/2/2e

・PimaxVisionシリーズ（PimaxCrystal/CrystalLight/CrystalSuper）

・PlayStation VR 2

上記以外にも、今後新たに発売されるヘッドセット用に継続的に専用固定マウントを提供してまいります。

（アクセサリーの購入は当社ECサイト及び、その他販売パートナーからいつでもご購入いただけるよう準備を進めております。）

対応プラットフォームはVRChat、Resonite、ChilloutVRとなります。

ソフトウェアにオープンソースのフェイストラッキングプロジェクト「Project Babble」が開発する「Baballonia」を使用することで、スムーズなフェイストラッキングを支援します。

本製品はアイトラッキング非対応ですが、今後アイトラッキング対応追加モジュールの発売を予定しております。

その他、製品の特徴などについては製品ページをご確認ください。

FocusRay製品ページはこちらから：https://www.aoharunext.co.jp/products/focusray(https://www.aoharunext.co.jp/products/focusray)

2.製品ラインナップ・販売価格・販売予定地域

FocusRayは無線LANで接続する無線モデルと、USB Type-Cケーブルでの有線接続のみに対応した有線モデルの2つのラインナップを展開します。

無線モデルにはバッテリーを搭載しており、完全なコードレスで高精度なフェイストラッキングをお楽しみいただけます。

FocusRay無線モデル（AONXV-001-W）希望小売価格/販売価格

16,500円（税込）

FocusRay有線モデル（AONXV-001-WR）希望小売価格/販売価格

9,900円（税込）

※為替レートの変動、原材料費の高騰などの要因により、価格は予告なく変更される可能性があります。

Overseas MSRP: Wireless Model ＄106, Wired Model ＄65.

Additionally, when purchasing through our e-commerce site or other channels, shipping fees and taxes based on each country's laws will apply.

※Prices are subject to change without notice due to factors such as exchange rate fluctuations and rising raw material costs.

（日本国外希望小売価格：無線モデル/106ドル、有線モデル65ドル）

FocusRayは日本、米国、オーストラリア、欧州各国、イギリス、香港などにて販売され、Kickstarterキャンペーンを通じては全世界に対して販売します。

製品の発送時期については、今年8月からの発送を予定しております。

Kickstarterでの限定価格については、Kickstarterキャンペーン開始時に併せてお知らせいたします。

また、本日付でFocusRay公式Xアカウント及びdiscordサーバーを開設いたしました。

FocusRay公式discordサーバーでは、当社コミュニケーションチームのサポートや購入を検討しているお客様、購入されたお客様同士のコミュニケーションの場を提供しております。

公式Xアカウントはこちらから：https://x.com/FocusRayFT(https://x.com/FocusRayFT)

discordサーバーはこちらから：https://discord.gg/C6778jxReR

会社概要

会社名：株式会社AoharuNEXT

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町1-2

代表者：森山 璃音

設 立：2025年8月27日

ＵＲＬ： https://aoharunext.co.jp(https://aoharunext.co.jp)