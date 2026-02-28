【ツキウタ。】と東京タワーのコラボイベント開催決定！

トラストトウキョウ株式会社

トラストトウキョウ株式会社（本社：東京都渋谷区）が運営する東京タワー内「Co・Lab-TOKYO-」にて「ツキウタ。」と東京タワーがコラボする『Berryful moon Tower』を開催いたします。開催期間は2026年2月27日(金)～2026年3月18日(水)です。

【Berryful moon Tower】コラボ企画１. ～コラボチケットセット販売～

今回開催される『Berryful moon Tower』では、東京タワーの館内に隠れたメンバーのパネルを探すスタンプラリーと、メインデッキに昇れる展望台チケットがセットになった「コラボチケットセット」を販売いたします。コラボチケットには本イベント限定のイラストカードやコラボデザインのレプリカチケットが付いています。スタンプを全て集めてCo・Lab-TOKYO-へ持っていくと【チケットホルダー】をプレゼントいたします。

【Berryful moon Tower】コラボ企画２. ～コラボグッズ販売～

東京タワーフットタウン2階「Co・Lab-TOKYO-」では、『Berryful moon Tower』の為に描き下ろされた春コーデの新規イラストを使用した限定コラボグッズを販売いたします。（全14アイテム90種類）本イベントでしか手に入らない限定デザインのグッズを多数ご用意しております。開催期間中は1会計3,000円(税込)ご購入毎に、【ミニブロマイド】をランダムで1枚プレゼント、さらに6,000円(税込)ご購入毎に【直筆複製レターカード】をランダムで1枚プレゼントいたします。

更にツキノ芸能プロダクションオフィシャルファンクラブのPREMIUM会員様には会場にて、対象商品 3,000円（税込）以上のお買い上げ+会員専用クーポンご提示でミニブロマイドを追加でもう1枚プレゼント！

【Berryful moon Tower】コラボ企画３. ～限定コラボメニュー販売～

メインデッキ併設のカフェにて、『Berryful moon Tower』限定のコラボドリンク＆コラボソフトクリームを販売。限定コラボメニューには特典コースター（全3種）がランダムで1枚が付いてきます。展望台から見える景色やスタンプラリーを楽しみながら、一緒にコラボイベントをお楽しみください。

■開催概要

『Berryful moon Tower』

期間：2026年2月27日(金)～2026年3月18日(水)

時間：9:30～20:00(※最終受付19:30)

会場：東京タワー フットタウン2階「Co・Lab-TOKYO-」



■コラボチケット＆グッズ販売場所

会場：東京タワー フットタウン2階「Co・Lab-TOKYO-」店舗内

公式ホームページ：https://colabtokyo.hp.peraichi.com/tsukiuta

※東京タワーのオフィシャルチケットカウンターでの販売ではございませんのでご注意ください。

■物販エリアのご入場に関して

開催期間中は多くのお客さまのご来店が予測される為、混雑緩和の観点から、一部期間のご入場は時間指定入場整理券の配布を実施させていただく場合がございます。

※変更等があった場合はCoLab-TOKYO-公式HP(https://colabtokyo.hp.peraichi.com/tsukiuta)、CoLab-TOKYO-公式Xアカウントにてご案内いたします。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

■整理券配布について

初日含む3日間は混雑緩和の為、事前予約整理券がないと入店できない時間帯がございますのでご注意ください。整理券配布についてはCoLab-TOKYO-公式HP(https://colabtokyo.hp.peraichi.com/tsukiuta)の整理券案内ページ(https://colabtokyo.hp.peraichi.com/tsukiuta_ticket)にてご確認ください。

整理券配布については、CoLab-TOKYO-公式Xアカウント(https://x.com/colab_tokyo)でもお知らせ致します。

＝＝＝＝＝＝＝

企画＆運営：トラストトウキョウ株式会社

CoLab TOKYO 公式X → https://x.com/colab_tokyo

CoLab TOKYO 公式HP → https://colabtokyo.hp.peraichi.com/tsukiuta

整理券案内ページ → https://colabtokyo.hp.peraichi.com/tsukiuta_ticket

当イベントに関するお問合せ先：colab@trust-g.jp

＝＝＝＝＝＝＝

(C)TSUKIUTA.