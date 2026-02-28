【TAC教員採用試験】2026年3/15（日）オンラインで開催「重要だぞ！教育時事」

TAC株式会社ライブ配信で、当日質問もできます。入退室は自由で、顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。

教職教養は、昔から「原理、法規、心理」の３つが主役で、「教育時事」は「おまけ」のような位置付けでした。しかし、本試験を分析すると、なんと「教育時事」からの出題が全体の２６％を占めていることが判明。今や教育法規に次ぐ最重要科目の１つとなっているのです。

また「教育時事」は、範囲が膨大なうえに、資料の在り処も要点もわからず、多くの受験生が対策に苦戦しています。それゆえ得点の差が最も大きく表れる科目でもあるのです。

本セミナーでは、昨年の「教育時事」の出題傾向をもとに、重要時事テーマを３つほどピックアップ。問題解説を通じて情報を整理するとともに、みなさまのこれからの時事学習の契機となるよう促していきます。

2026年 3/15（日）11:00 ～12:00（オンライン）

- 担 当 講 師

水口 敏也 講師

教育系大学院を修了後、高等学校社会科の教師として活躍。多数の教材・教育図書の製作や編さんにも携わる。確かな知識と実務経験に基づいた的確な指導に定評あり。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#mizuguchi_0315

※定員になり次第、受付終了します。

〈2026年3月31日まで〉春割キャンペーン実施中！

2026年の受験対策をお得に始めるラストチャンス！

■ キャンペーン期間 現在実施中 ～ 2026年3月31日（火）

■ 対象コース ・セレクト本科生B（プレミアム）・速修セレクト本科生A（プレミアム）

■ 対象学習メディア Web通信講座 / ビデオブース＋Web講座

■ キャンペーン特典 通常受講料より 30,000円または10,000円OFF（科目数により変動）

■ こんな方におすすめ 2026年度の教員採用試験合格を目指す方（社会人・既卒・大学生など）

特に、忙しい社会人の方、今から本格的に学習をスタートする方、教職教養を効率的に学びたい方におすすめです。

※詳細は公式サイトでご確認ください

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html