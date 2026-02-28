【新サービス】AI×ストレスチェックで次世代のメンタルケアを実現「AIMIND」法人向けストレスチェック管理サービス開始

株式会社アイ・ストリーム


サービスの目的や背景


　


　日本のストレスチェック制度に準拠したストレスチェックと、AIとのコミュニケーションで“心のセルフケア”を楽しく続けられる仕組みを提供します。


　今回、「AIMINDサービス」として法人向けストレスチェック管理サービスを提供します。これにより、従業員に対して実施するストレスチェックの実施計画、実施状況を管理することが可能となります。




日本のストレスチェック制度に準拠しながら、ストレスチェックとデジタルフレンドコミュニケーションで”心のセルフケア”を楽しく続けられる仕組みを提供します。





主な機能


　１．組織管理・衛生委員会管理機能


　２．ストレスチェック実施管理機能


　３．ストレスチェック実施機能


　４．メール通知機能


　５．集団分析機能



ご利用にあたって


　当社では、お客様が安心してストレスチェック業務を実施できるよう、ご契約前後にシステムの機能の紹介、ストレスチェックを実施するにあたりお客様で必要となる情報・作業の説明、当社が実施する作業及び別途請負が可能な作業等について、貴社へお伺いして、もしくは、Webミーティングにて説明を実施させていただきます。



ご利用の流れ


　１．お問合せ・申込み


　２．ストレスチェックの実施についての説明


　３．ご契約


　４．ストレスチェックシステム初期設定（会社情報や受験者の登録）


　５．ストレスチェックの実施


　６．ストレスチェックの実施状況等の確認



ご利用料金


　法人向けストレスチェック管理サービスの利用にあたっては、ストレスチェック1回の実施について以下の料金が発生します。


[表: https://prtimes.jp/data/corp/173448/table/7_1_dd3ef990db1274c87b9bb251668468b5.jpg?v=202603011151 ]

料金に含まれる内容


　１．初期設定（法人・事業場登録、受検スケジュール登録、受検者登録、メール通知文登録等）


　２．システム利用


　　　・法人・事業場管理機能


　　　・ストレスチェック受検者管理機能


　　　　　-ストレスチェックの実施スケジュール登録


　　　　　-ストレスチェック項目数、高ストレス点数等の詳細設定


　　　　　-ストレスチェック実施状況の確認


　　　　　等


　　　・メール通知機能（実施通知、未受検者受検勧奨通知、未申込者医師面接勧奨通知等）


　　　　　-メールテンプレート設定


　　　　　-メール送信スケジュール設定


　　　　　-個別メール送信機能


　　　・ストレスチェック機能


　　　　　-従業員によるストレスチェックの実施


　　　　　-ストレスチェック結果の表示


　　　　　-高ストレス者に対する医師面接勧奨表示


　　　・データ保管


　３．システム利用に関するFAQの提供



AIMINDサービスの法人機能は、ストレスチェック実施の管理に適した管理画面を提供します。



契約情報や法人情報を確認

従業員情報をCSVファイルインポートと個別入力が可能


複数事業場の設定にも対応

ストレスチェックの計画と進捗のサマリを表示


ストレスチェックの進捗確認が容易

従業員の実施状況や面接申込の状況を確認

