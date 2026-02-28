【新サービス】AI×ストレスチェックで次世代のメンタルケアを実現「AIMIND」法人向けストレスチェック管理サービス開始
サービスの目的や背景
日本のストレスチェック制度に準拠したストレスチェックと、AIとのコミュニケーションで“心のセルフケア”を楽しく続けられる仕組みを提供します。
今回、「AIMINDサービス」として法人向けストレスチェック管理サービスを提供します。これにより、従業員に対して実施するストレスチェックの実施計画、実施状況を管理することが可能となります。
日本のストレスチェック制度に準拠しながら、ストレスチェックとデジタルフレンドコミュニケーションで”心のセルフケア”を楽しく続けられる仕組みを提供します。
主な機能
１．組織管理・衛生委員会管理機能
２．ストレスチェック実施管理機能
３．ストレスチェック実施機能
４．メール通知機能
５．集団分析機能
ご利用にあたって
当社では、お客様が安心してストレスチェック業務を実施できるよう、ご契約前後にシステムの機能の紹介、ストレスチェックを実施するにあたりお客様で必要となる情報・作業の説明、当社が実施する作業及び別途請負が可能な作業等について、貴社へお伺いして、もしくは、Webミーティングにて説明を実施させていただきます。
ご利用の流れ
１．お問合せ・申込み
２．ストレスチェックの実施についての説明
３．ご契約
４．ストレスチェックシステム初期設定（会社情報や受験者の登録）
５．ストレスチェックの実施
６．ストレスチェックの実施状況等の確認
ご利用料金
法人向けストレスチェック管理サービスの利用にあたっては、ストレスチェック1回の実施について以下の料金が発生します。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/173448/table/7_1_dd3ef990db1274c87b9bb251668468b5.jpg?v=202603011151 ]
料金に含まれる内容
１．初期設定（法人・事業場登録、受検スケジュール登録、受検者登録、メール通知文登録等）
２．システム利用
・法人・事業場管理機能
・ストレスチェック受検者管理機能
-ストレスチェックの実施スケジュール登録
-ストレスチェック項目数、高ストレス点数等の詳細設定
-ストレスチェック実施状況の確認
等
・メール通知機能（実施通知、未受検者受検勧奨通知、未申込者医師面接勧奨通知等）
-メールテンプレート設定
-メール送信スケジュール設定
-個別メール送信機能
・ストレスチェック機能
-従業員によるストレスチェックの実施
-ストレスチェック結果の表示
-高ストレス者に対する医師面接勧奨表示
・データ保管
３．システム利用に関するFAQの提供
サービスページへ行く :
https://app.aimind.co.jp
AIMINDサービスにログインして、利用しましょう。
AIMINDサービスの法人機能は、ストレスチェック実施の管理に適した管理画面を提供します。
契約情報や法人情報を確認
従業員情報をCSVファイルインポートと個別入力が可能
複数事業場の設定にも対応
ストレスチェックの計画と進捗のサマリを表示
ストレスチェックの進捗確認が容易
従業員の実施状況や面接申込の状況を確認
以上