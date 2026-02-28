【新サービス】AI×ストレスチェックで次世代のメンタルケアを実現「AIMIND」法人向けストレスチェック管理サービス開始

株式会社アイ・ストリーム

サービスの目的や背景

今回、「AIMINDサービス」として法人向けストレスチェック管理サービスを提供します。これにより、従業員に対して実施するストレスチェックの実施計画、実施状況を管理することが可能となります。

日本のストレスチェック制度に準拠しながら、ストレスチェックとデジタルフレンドコミュニケーションで”心のセルフケア”を楽しく続けられる仕組みを提供します。

主な機能

１．組織管理・衛生委員会管理機能

２．ストレスチェック実施管理機能

３．ストレスチェック実施機能

４．メール通知機能

５．集団分析機能

ご利用にあたって

当社では、お客様が安心してストレスチェック業務を実施できるよう、ご契約前後にシステムの機能の紹介、ストレスチェックを実施するにあたりお客様で必要となる情報・作業の説明、当社が実施する作業及び別途請負が可能な作業等について、貴社へお伺いして、もしくは、Webミーティングにて説明を実施させていただきます。

ご利用の流れ

１．お問合せ・申込み

２．ストレスチェックの実施についての説明

３．ご契約

４．ストレスチェックシステム初期設定（会社情報や受験者の登録）

５．ストレスチェックの実施

６．ストレスチェックの実施状況等の確認

ご利用料金

法人向けストレスチェック管理サービスの利用にあたっては、ストレスチェック1回の実施について以下の料金が発生します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173448/table/7_1_dd3ef990db1274c87b9bb251668468b5.jpg?v=202603011151 ]

料金に含まれる内容

１．初期設定（法人・事業場登録、受検スケジュール登録、受検者登録、メール通知文登録等）

２．システム利用

・法人・事業場管理機能

・ストレスチェック受検者管理機能

-ストレスチェックの実施スケジュール登録

-ストレスチェック項目数、高ストレス点数等の詳細設定

-ストレスチェック実施状況の確認

等

・メール通知機能（実施通知、未受検者受検勧奨通知、未申込者医師面接勧奨通知等）

-メールテンプレート設定

-メール送信スケジュール設定

-個別メール送信機能

・ストレスチェック機能

-従業員によるストレスチェックの実施

-ストレスチェック結果の表示

-高ストレス者に対する医師面接勧奨表示

・データ保管

３．システム利用に関するFAQの提供

サービスページへ行く :https://app.aimind.co.jpAIMINDサービスにログインして、利用しましょう。

AIMINDサービスの法人機能は、ストレスチェック実施の管理に適した管理画面を提供します。

契約情報や法人情報を確認従業員情報をCSVファイルインポートと個別入力が可能複数事業場の設定にも対応ストレスチェックの計画と進捗のサマリを表示ストレスチェックの進捗確認が容易従業員の実施状況や面接申込の状況を確認

以上