【愛媛・松山】P・SPO第1号店「P・SPO空港通り店」が3月5日に大型リニューアルOPEN
株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が展開するフィットネスブランド「P・SPO」(https://pspo.jp/)は、ブランド第1号店である「P・SPO空港通り店」(https://pspo.jp/kuukou/)を2026年3月5日（木）に大型リニューアルオープンします。
新たに脱毛サービス「P・SPO epi空港通り店」を併設し、ジムエリアには複数の新マシンを追加導入。運動・美容・ボディケアを一体で提供する複合型施設として再始動します。
第1号店を再定義するリニューアル
2016年12月1日、P・SPO空港通り店は記念すべき「ブランド第1号店」として地域に根ざしたフィットネス拠点として展開してきました。
今回の改装では、トレーニング機能の強化に加え、美容・セルフケア機能を拡張。地域密着型ウェルネス拠点としての役割を強化します。
脱毛サービス「P・SPO epi空港通り店」を新設
ジム併設型の脱毛サービスとして、脱毛店舗4店舗目となる「P・SPO epi空港通り店」を新たにオープンしました。
男女とも利用可能で、VIOにも対応
トレーニングと美容ケアを同一施設内で受けられる環境を整えました。
提供メニュー
・脱毛（男女対応／VIO対応）
・美肌ライトフェイシャル
営業時間
10:00～21:00（最終受付20:00）
P・SPO epiの詳細はこちら :
https://pspo.jp/epi/
ジムエリアに新マシンを追加導入
今回のリニューアルにあわせて以下のマシンを追加導入し、下半身・背面を中心にフリーウェイト領域を強化しました。
プレートローディッド ベルトスクワット
脚
プレートローディッド デッドリフト
背中
Tバーロウ
背中
プローン・レッグカール
ハムストリングス
ダンベルは最大56kgまで拡張
フリーウェイトおよび下半身・背面強化系設備を充実させ、トレーニングの選択肢を広げます。
1～10kg、12～56kgのダンベル
既存サービスも継続展開
リニューアル後も、以下のサービスは引き続き利用可能です。
P・ストレッチ
トレーナーによるマンツーマンストレッチ専門サービス。
可動域向上や姿勢改善、トレーニング効率向上を目的とした施術を提供します。
▶詳細：https://stretch.pspo.jp/
あしカラダ空港通り店
ボディケア・リラクゼーションを提供する専門サービス。
運動後のコンディショニングや疲労回復をサポートします。
▶詳細：https://xn--l8jzb2o0cyjn09v9ed4ox.jp/shoplist/kukou/
店舗概要
店舗名：P・SPO 空港通り店
所在地：〒790-0054 愛媛県松山市空港通1丁目15-1
リニューアルオープン日：2026年3月5日（木）
駐車場：33台（無料）
■ 会社概要
株式会社三福ホールディングス
P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平
所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3
公式HP ： https://pspo.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime
LINE ： https://page.line.me/255qqjnk
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局
住所：〒790-0056
愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店
電話番号：0120-337-217
担当：中村