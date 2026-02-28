【愛媛・松山】P・SPO第1号店「P・SPO空港通り店」が3月5日に大型リニューアルOPEN

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が展開するフィットネスブランド「P・SPO」(https://pspo.jp/)は、ブランド第1号店である「P・SPO空港通り店」(https://pspo.jp/kuukou/)を2026年3月5日（木）に大型リニューアルオープンします。

新たに脱毛サービス「P・SPO epi空港通り店」を併設し、ジムエリアには複数の新マシンを追加導入。運動・美容・ボディケアを一体で提供する複合型施設として再始動します。

第1号店を再定義するリニューアル

2016年12月1日、P・SPO空港通り店は記念すべき「ブランド第1号店」として地域に根ざしたフィットネス拠点として展開してきました。

今回の改装では、トレーニング機能の強化に加え、美容・セルフケア機能を拡張。地域密着型ウェルネス拠点としての役割を強化します。

脱毛サービス「P・SPO epi空港通り店」を新設

ジム併設型の脱毛サービスとして、脱毛店舗4店舗目となる「P・SPO epi空港通り店」を新たにオープンしました。

男女とも利用可能で、VIOにも対応

トレーニングと美容ケアを同一施設内で受けられる環境を整えました。

提供メニュー

・脱毛（男女対応／VIO対応）

・美肌ライトフェイシャル

営業時間

10:00～21:00（最終受付20:00）

ジムエリアに新マシンを追加導入

P・SPO epiの詳細はこちら :https://pspo.jp/epi/

今回のリニューアルにあわせて以下のマシンを追加導入し、下半身・背面を中心にフリーウェイト領域を強化しました。

プレートローディッド ベルトスクワット

脚

プレートローディッド デッドリフト

背中

Tバーロウ

背中

プローン・レッグカール

ハムストリングス

ダンベルは最大56kgまで拡張

フリーウェイトおよび下半身・背面強化系設備を充実させ、トレーニングの選択肢を広げます。

既存サービスも継続展開

1～10kg、12～56kgのダンベル

リニューアル後も、以下のサービスは引き続き利用可能です。

P・ストレッチ

トレーナーによるマンツーマンストレッチ専門サービス。

可動域向上や姿勢改善、トレーニング効率向上を目的とした施術を提供します。

▶詳細：https://stretch.pspo.jp/

あしカラダ空港通り店

ボディケア・リラクゼーションを提供する専門サービス。

運動後のコンディショニングや疲労回復をサポートします。

▶詳細：https://xn--l8jzb2o0cyjn09v9ed4ox.jp/shoplist/kukou/

店舗概要

店舗名：P・SPO 空港通り店

所在地：〒790-0054 愛媛県松山市空港通1丁目15-1

リニューアルオープン日：2026年3月5日（木）

駐車場：33台（無料）

■ 会社概要

株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平

所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3

公式HP ： https://pspo.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime

LINE ： https://page.line.me/255qqjnk

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局

住所：〒790-0056

愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店

電話番号：0120-337-217

担当：中村