株式会社XEXYMIX JAPAN(本社：東京都新宿区)は、韓国発のアスレジャーブランド「XEXYMIX(ゼクシィミックス)」の新店舗となる『XEXYMIX OMOTESANDO』を、2026年3月12日(木)より表参道ヒルズにオープンいたします。





XEXYMIX





本店舗は、日本国内で4店舗目となる直営店として、ピラティスやヨガで大人気のレギンスやゴルフウェアをはじめメンズアイテム等、多彩なラインナップを展開いたします。









■表参道エリアに初出店

XEXYMIXは、「今日も、いい感じ。」をコンセプトに、自分らしい心地よさに寄り添う韓国発のアスレジャーブランドです。

洗練されたデザインと高い機能性を兼ね備え、ピラティスやフィットネスはもちろん、デイリーシーンまで幅広く活躍するスタイルを展開しており、アジアを中心に高い支持を獲得しています。

美と健康への関心が高い表参道エリアのお客様に向けて、アクティブとファッションを融合したアスレジャースタイルを提案してまいります。









■オープン記念

1. SPRING EDITION 9分丈レギンス 数量限定発売





SPRING EDITION 9分丈レギンス





2. 20,000円(税込)以上ご購入の方にポーチ付きバッグをプレゼント





ポーチ付きバッグ





3. 購入者さま全員にノベルティステッカーをプレゼント









■店舗概要

店舗名 ：XEXYMIX OMOTESANDO(ゼクシィミックス 表参道)

オープン日：2026年3月12日(木)

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館B2F

営業時間 ：11：00～20：00(表参道ヒルズの営業時間に準ずる)