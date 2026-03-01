全国に73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）が運営する温泉リゾートホテル「TAOYA」10施設にて、3月1日よりラウンジメニューをリニューアルし「アフタヌーンティー」と「ナイトアフタヌーンティー」の提供を開始いたしました。

TAOYAブランドでは、旅のスタイルが多様化する現代において、ホテルでの滞在そのものが旅の目的となるような、より付加価値の高い体験の提供を目指しております。その1つとして、TAOYA秋保とTAOYA箱根の2施設で先行導入しておりました「アフタヌーンティー」と「ナイトアフタヌーンティー/ナイトハイティー」は多くのお客様にご好評いただいております。このご好評を受け、より多くのお客様にこの特別な体験をお届けするため、TAOYA施設10館への導入を決定いたしました。 このたびのリニューアルにより、全12のTAOYA施設のラウンジにて、ご利用時間帯に応じて異なる軽食をお楽しみいただけるようになります。チェックイン前の14時～17時では「アフタヌーンティー」をテーマに、目の前で仕上げる貴婦人のモンブランや季節のスイーツをお楽しみいただけます。夕食前後の17時～22時では「ナイトアフタヌーンティー」をテーマに、お酒とのマリアージュをお楽しみいただけるメニューをご提供いたします。焼き菓子や生ハムと桃の取り合わせ、フルーツなどワインや日本酒とも合う品々となっております。もちろん「オールインクルーシブ」を採用しているTAOYAですので、追加料金を気にせず、気兼ねなくご利用いただけます。

■ラウンジサービス概要

・提供施設：TAOYA全12施設 ・提供時間アフタヌーンティー：14時～17時ナイトアフタヌーンティー：17時～22時※メニューは施設により異なります。詳細は各施設のホームページをご確認ください※TAOYA那須塩原ではナイトアフタヌーンティーは開催いたしません※一部、すでにスイーツを提供中の施設もございます※食材の仕入れ状況により、提供メニューや提供期間が変更になる場合がございます※当日の宿泊者数や施設により提供時間が変更になる場合がございます※写真はイメージです

■注目メニューをピックアップ

貴婦人のモンブラン1つひとつ丁寧に仕上げるモンブラン。ご注文いただいてからモンブランのクリームを絞ります。ぜひお召し上がりいただきたい一品です。

あまおうゼリーぷるんと弾ける食感。「あまおう」の果汁を凝縮した、みずみずしく香り高い、春の季節にぴったりの贅沢なデザートです。

宇治抹茶ケーキ香り高い宇治抹茶のほろ苦さと、濃厚なチョコレートが絶妙に調和。奥深い大人のハーモニーが堪能できるケーキです。

生ハムと桃の取り合わせ生ハムの塩味と桃の上品な甘みが絶妙にマッチした一品。ワインとのマリアージュはもちろん、日本酒との相性も良いです。

TAOYAについて

「ゆったりと、たおやかに。」をコンセプトにお客様をお迎えする温泉リゾートホテルとして、東は宮城県から、西は和歌山県まで12施設を展開しております。いずれも絶景や豊かな自然、ラグジュアリーな雰囲気のなかで良質な温泉を堪能し、オールインクルーシブのおもてなしでくつろぎながら、非日常のひと時をお楽しみいただけます。詳細はこちら：https://x.gd/4I535TAOYA一覧 ※2026年3月時点TAOYA秋保（宮城県） / TAOYA那須塩原（栃木県） / TAOYA川治（栃木県） / TAOYA日光霧降（栃木県） / TAOYA箱根（神奈川県）/ TAOYA和倉（石川県） / TAOYA木曽路（長野県） / TAOYA下呂（岐阜県） / TAOYA志摩（三重県） / TAOYA南志摩（三重県） / TAOYA那智勝浦（和歌山県） / TAOYA白浜千畳（和歌山県）

【会社概要】

■会社名：GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日：2017年12月5日（創業2001年11月）■代表取締役：川粼 俊介■事業内容：全国で温泉宿、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開 （大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年3月現在）■URL：https://corporate.ooedoonsen.jp/