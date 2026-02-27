『お文具といっしょ POPUP ～日常ルーティン～』を西武渋谷店で開催

株式会社MAG.NET

株式会社MAG.NET（本社：東京都千代田区神田神保町1-23-1 神田近江屋ビル6階、代表取締役社長：相賀 信宏）は、癒やし系キャラ『お文具といっしょ』のPOPUP『～日常 ルーティン～』を西武渋谷店B館3Fにて2026年3月6日～3月22日に開催します。

本イベントは、日本発IPのグローバル展開を推進するMAG.NETの取り組みの一環として、渋谷を起点に展開します。

■ イベント詳細

「各キャラクターの日常にフォーカス」をテーマに、お文具さんたちの日常ルーティンを体験できる空間を演出。フォトスポットや限定グッズ販売を通じ、癒やしのひとときを提供します。

■ 購入特典（なくなり次第終了）

特典1：オリジナルショッパー（1会計につき1枚）

特典2：ステッカーくじ（税込2,000円以上で1枚）

■ 今後の展開計画

MAG.NETは本展を皮切りに、国内主要都市への巡回、そしてアジアを中心とした海外展開を計画。日本発コンテンツの魅力を世界へ発信し、グローバル市場でのブランド価値確立を目指します。

■ 開催概要

名称：『お文具といっしょ POPUP ～日常ルーティン～』

期間：2026年3月6日（金）～3月22日（日）

会場：西武渋谷店 B館3F（東京都渋谷区宇田川町21-1）

主催：株式会社MAG.NET

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社MAG.NET 広報担当

Email: magnet-info@magnet-global.net

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

(C) お文具 ／ 講談社