【納車待ち難民を救う】利用者の28%が通勤目的・平均貸出63日--″車がない空白期間″を埋める長期専門マンスリーレンタカー「マンスリーゴー」への問い合わせが急増

株式会社モビリティエディション

国内自動車メーカー各社において新車納期の長期化が続く中、「車が届くまでの空白期間」に対応する手段として、1ヶ月単位で利用できる長期専門レンタカーへの関心が高まっています。

株式会社モビリティエディション（本社：東京都）が運営する「マンスリーゴー」は、長期特化型レンタカーとして、明確な料金体系と柔軟な契約設計により利用を拡大しています。

納車待ち期間の代替手段、事故修理中の移動確保、法人の短期増車ニーズなどを背景に、問い合わせが増加しています。

背景｜車がない期間で、生活が止まる人たちがいる

新車の納期遅延や修理の長期化を背景に、「数週間～数ヶ月だけ車が使えない」という空白期間を抱える人が増えています。

株式会社モビリティエディションが長期レンタカー利用者500人を対象に実施した調査では、以下の実態が明らかになりました。

利用目的の28%が「通勤」 保育園送迎・郊外勤務・早朝深夜シフトなど、車がないと生活が成り立たない層が確実に存在しています。

平均貸出日数は63日 出張・転勤（66日）、通勤(納車待ち含む)（68日）、社用車（61日）など、多くの利用が1～2ヶ月以上に集中。1日・1週間単位の短期レンタカーでは現実的に対応できない実態です。

【調査概要｜長期レンタカー利用者500人を対象に実施】

・調査主体：株式会社モビリティエディション

・調査対象：長期レンタカー利用者

・調査人数：500人

・調査内容：車両利用用途、平均貸出日数

・調査期間：2026年1月15日～2026年1月30日

■ 主な調査項目

・納車待ち期間中の利用割合

・転勤・単身赴任に伴う利用

・法人利用（営業車・社用車）

・平均利用日数

今後は、調査結果をもとにサービス設計の最適化を進めていきます。

課題｜カーリースと短期レンタカーの"空白地帯"

現在の主な選択肢は次の3つに限られています。

カーリース → 年単位の契約が前提 短期レンタカー → 長期になると費用が高額 保険代車 → 期間・台数に制限あり

「数週間～数ヶ月だけ車が必要」という層は、既存の制度から取り残されてきました。

解決策｜「マンスリーゴー」が生活をつなぐ中継ぎになる

株式会社モビリティエディション（本社：東京都渋谷区）が運営する「マンスリーゴー」は、こうした空白期間を埋める長期特化型レンタカーとして問い合わせが急増しています。

主な特徴は以下の通りです。

1ヶ月から利用可能（最短1週間～） 途中解約・延長に対応 自動車税・保険・整備費込みの総額表示 自宅への配車・引取対応、オンライン予約完結 法人契約対応

料金一覧（税込・30日計算）

自動車税・保険・メンテナンスすべて込みの総額です。

- 軽ミニ（ミラ・キャロル等）32,340円- 軽ボックス（タント・NBOX等）52,800円- コンパクト（フィット・ノート等）59,400円- ハイブリッド（インサイト等）69,300円- ミニバン（ステップワゴン・ノア等）85,800円- トヨタミニバン（ノア・ヴォクシー等）92,400円- ミニバンプレミア（アルファード等）125,400円

詳細を見る :https://monthly-go.com/price/

長期レンタカーを比較する際の4つのポイント

長期レンタカーを検討する際は、月額料金だけでなく以下の点を必ず確認することが重要です。

- 月額総額（税込）で比較すること- 保険・補償内容が含まれているか- 走行距離制限と超過料金の有無- 解約・延長条件の柔軟性

マンスリーゴーでは、すべての条件を公式サイトで公開しています。

サービスの特徴

・1ヶ月から利用可能

・解約自由、延長対応可能

・税金・保険・整備込み

・法人契約対応

短期レンタカーとカーリースの中間に位置する、長期特化型の新たな選択肢として利用が広がっています。

マンスリーゴーが掲げるコンセプトは、

借りたい時に

借りたい場所で

借りたい期間だけ

借りたい車を

というシンプルな発想です。

自宅配車・引取にも対応しており、オンラインで予約が完結。車両が届くのを待つだけで利用を開始できます。

代表コメント

「今回の調査で、利用者の4人に1人以上が通勤目的で、平均2ヶ月以上借り続けていることがわかりました。カーリースほど長くは要らない、でも短期レンタカーでは高すぎる--その空白を月3万円台から解消できる仕組みをつくったのが、マンスリーゴーです。納車待ちや事故など、人生の"困った瞬間"に生活を止めない移動インフラを目指していきます。」

会社名：株式会社モビリティエディション

サービス名：マンスリーゴー

公式サイト：https://monthly-go.com/

料金一覧：https://monthly-go.com/price/

※本資料の数値・料金情報を引用される場合は、出典として「マンスリーゴー調べ」と明記のうえ、公式サイト（https://monthly-go.com/）へのリンク掲載をお願いいたします。