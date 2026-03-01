『笑う朗読３』が2026年9月11日（金）～2026年9月13日（日）に大手町三井ホールにて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて3/21(土)10:00～発売予定です。

水島裕の「笑うことに特化した朗読があっても良いんじゃない？」という想いから2015年にスタートした本シリーズ。豪華声優陣・俳優・お笑い芸人が集結し、“笑うためだけの朗読劇”として話題を呼んできました。第3弾となる今回は、2026年9月11日（金）～13日（日）、東京・大手町三井ホールにて上演いたします。本公演にはここでしか見られない豪華出演者が集結いたしました。平野文、日髙のり子、太田貴子、谷山紀章、小林由美子、坂口候一、ジャッキーちゃん、あさひちひろ、そして大島美幸（森三中）、立木文彦、水島裕。ジャンルを超えた声優界のレジェンドから実力派俳優、そしてお笑い芸人まで、多彩な顔ぶれが一堂に会します。本公演では、笑いを軸にしたオムニバス4作品を上演いたします。脚本を手がけたのは守谷武己、小林由美子、さだまさし、大島美幸という、こちらも豪華な顔ぶれ。“笑い”の中に込められた人間味や温かさにもご注目ください。演出は今回もノサカラボの野坂実が担当いたします。

公演概要

『笑う朗読３』公演期間：2026年9月11日（金）～2026年9月13日（日）会場：大手町三井ホール（東京都千代田区大手町１丁目２－１ Otemachi One 3F）■出演者平野文、日髙のり子、太田貴子、大島美幸(森三中)谷山紀章、小林由美子、立木文彦、坂口候一、ジャッキーちゃん、あさひちひろ水島裕＜演目＞①サモハンとジャッキー 脚本：守谷武己出演：谷山紀章、ジャッキーちゃん、水島裕、あさひちひろ②おかわり自由日記 脚本：小林由美子出演：小林由美子 （※１１日１５時回のみ、あさひちひろ）③戦友(2026年版) 脚本：さだまさし出演：谷山紀章、立木文彦④楽屋挨拶 脚本：大島美幸 高橋邦彦日髙のり子、平野文、太田貴子、大島美幸、小林由美子、立木文彦■スタッフ演出：野坂実プロデューサー：水島裕■公演スケジュール9月11日（金） 15時～／19時～9月12日（土） 12時～／16時～9月13日（日） 12時～／16時～■チケットスケジュール＜FC先行＞（抽選）受付期間：3/7(土)10:00～3/15(日)23:59※受付方法は各種FCサイト内にてご確認ください。＜オフィシャル先行＞（抽選）受付期間：3/21(土)10:00～4/5(日)23:59＜プレイガイド先行＞（抽選）受付期間：4/11(土)10:00～4/19(日)23:59＜一般発売＞（先着）受付期間：5/16(土)10:00～受付URL：https://www.confetti-web.com/@/warauroudoku3■ノサカラボ公式サイト https://nosakalabo.jp/■https://nosakalabo-mc.com/■ノサカラボ公式 Xhttps://x.com/warau_roudoku3製作：笑う朗読制作委員会問合せ先：info@nosakalabo.jp

チケットサイト「カンフェティ」チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com