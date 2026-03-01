◆ 製品概要

GetPairr AI Box 2.0（ゲットペアー）は、純正の有線CarPlay搭載車のUSBポートに接続することで、車載ディスプレイの使い方を拡張するAI Boxです。「接続が面倒」「車内でアプリを使いたい」「ナビと動画を同時に見たい」――そんな日常の不便を、挿すだけでまとめてアップデート。発売後は、操作感や使い勝手の面でも好評をいただいており、車内時間を“もっと使える時間”へ整えます。

◆ 期間限定：新生活応援キャンペーン（22%OFF）

商品URL： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKPTYX3J

割引内容：プロモコード入力で22%OFFプロモコード：G5KPJP88実施期間：2026年3月1日 （JST）～ 2026年3月14日 （JST）※通常時の販売価格と、新生活セール等のキャンペーン価格が重なることで、表示価格・決済金額がタイミングにより異なる場合があります。ご購入時は商品ページおよび決済画面の表示をご確認ください。

■ まずは“使いやすさ”から：主な特長

1）3システム搭載：CarPlay／Android Auto／Android 13を1台に集約

GetPairr AI Box 2.0は、CarPlay・Android Auto・Android 13の3システムに対応。普段のナビや音楽はCarPlayでスムーズに、必要な時はAndroid 13側でアプリを起動――“やりたいこと”に合わせて車内を最適化できます。

2）Android 13×快適動作：8コア2.0GHz＋4GB/64GB

8コア 2.0GHz CPU、4GB RAM＋64GB ROMを搭載。アプリ起動や画面切替ももたつきにくく、地図アプリ・動画アプリなどの操作を快適にサポートします。Google Playからアプリ追加も可能です。

3）2画面分割：ナビ×動画など同時表示で“迷わない”

分割表示に対応し、ナビと動画など2つのアプリを同時表示・操作できます。画面切替の回数を減らし、同乗者とのドライブでも過ごし方の自由度が広がります。※分割表示はアプリ・動作状況により制限される場合があります。

4）安定接続＋アップデート：デュアルWi-Fi＋Bluetooth 5.0＋OTA対応

2.4GHz/5GHzデュアルWi-Fi、Bluetooth 5.0を搭載し、安定した接続に配慮。さらにOTAアップデート対応で、機能改善や不具合修正もオンラインで行えます。

■ ご利用条件（必須）

車両：純正で有線CarPlayを搭載した車種通信：動画・アプリ利用にはネット接続環境が必要です（テザリング／車載Wi-Fi等）

■ 注意事項

安全のため、走行中の画面注視・操作、動画視聴はお控えください。操作は同乗者の方が行うか、停車中にお願いします。車種やディスプレイ仕様により、動作・表示が異なる場合があります。

■ まとめ

GetPairr AI Box 2.0は、純正有線CarPlay搭載車のUSBに挿すだけで、車内を“Android化”し、ナビ・通話・音楽からアプリ活用までを一気に快適化するAI Boxです。新生活応援として、期間限定でプロモコード22%OFFキャンペーンを実施します。ぜひこの機会にお試しください。

プロモコード：G5KPJP88期間：2026年3月1日 00:01（JST）～ 2026年3月14日 23:59（JST）商品URL： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKPTYX3J

