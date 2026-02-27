新業態『魚群 GYOGUN』が3月5日(木)、高田馬場にオープン

株式会社木々家店舗概要

店名 : 高田馬場駅前 魚群 GYOGUN

店舗住所 : 東京都新宿区高田馬場1丁目26-5 Fiビル B1F

電話番号 : 03-6380-2966

営業時間 : 平日 17:00～23:00 、土日祝 15:00～23:00

(フードL.O.22:00、ドリンクL.O.22:30)

店休日 : なし(年末年始を除く)

店舗規模 : 21坪/46席

U R L : https://www.instagram.com/gyogun_takadanobaba/

おすすめメニュー

漁港直送!魚群盛り(二人前) 1,580円

その日獲れた日替わりの魚を、食感がいちばん伝わる “ぶつ切り”でご用意する海鮮ぶつ盛りです。

漁師の肉厚アジフライ 1,080円

生から揚げて濃厚な旨味を閉じ込めた特大アジフライ。 お刺身でも食べられるほど新鮮なアジが入荷した時だけ の数量限定メニューです。

押し寿司 各980円

中トロ、筋子、ブリゴマなど常時10種類をラインナップ。握り よりもカジュアルに、寿司を楽しんでいただけます。

（・アジ・筋子・〆さば・赤身・中トロ・穴子バター・ブリゴマ ・スズキ・イワシ・とろたく）

漁師の小鯛酒蒸し

1,480円

鯛を丸ごと一匹使った酒 蒸しです。にんにくの汁にはまぐりが4つ入り。身ほろ ほろの鯛に貝の旨みが しっかり出ています、

おつまみ海宝漬けチラシ

880円

宝石箱をイメージして、 石司マグロなど色々な魚 を漬けにした盛り合わせ です。一口ごとに異なる 味わいが楽しめます。

水だこの唐揚げ

780円

生の北海道産水だこを そのまま唐揚げにしているので身がプリプリ。薄衣にポン酢の組み合わ せが抜群です。

新業態オープンの経緯

株式会社木々家は、東京・池袋エリアに根ざし、やきとん業態を軸に、焼き鳥専門店など街の日常に寄り添うかたちでドミナント展開を約17 年にわたり行ってきた居酒屋グループです。また、飲食店の運営だけでなく、自社で食肉処理施設を構え、食材の加工・流通にも携わっています。その中で、「食は一方向ではなく、循環しているものだ」と考え、私たちの指針となりました。今回、食肉事業からの次のステップとして日本の食文化の中で長い歴史を持つ魚業態に挑戦します。

魚は、漁獲量や魚種、海の状況によって日々大きく変化し、自然条件の影響を強く受ける食材です。肉を扱う中で培ってきた、産地との関係づくり、加工・流通への理解、食材背景を伝える姿勢。それらを活かしながら魚という異なる分野に挑戦することで、より広い視点で「食のめぐり」をつくっていきたいと考えています。

”人の群れが海を守る”『魚群 GYOGUN』プロジェクト始動

『魚群 GYOGUN』は当社にとって、初の魚業態として立ち上げる新ブランドです。「2025年外食アワード」を受賞したミナデイン との協業は、食材の背景やストーリーを大切にしながら長く地域に愛される店舗をつくるという考え方において、両者の価値が一致 したことで実現したものです。コンセプトは、漁師と料理。 人と海、未来をつなぎ、小さな群れが交わるようなお店を目指し、飲食店として美味しい料理を提供するにとどまらず、漁業や流通の課題、現場の声、その背景までを含めて伝えていくことを大切にしていきます。

仕入れには、ドラマ「ファーストペンギン」のモデルとして知られる、山口県萩大島の漁師集団「船団丸」をはじめ、漁業の現場で 新たな取り組みに挑戦する生産者とのネットワークを活用していきます。「船団丸」から魚種おまかせの未利用魚を含む鮮魚を仕入れることで、SDGsにも貢献します。料理を通じて生産者の取り組みや課題を伝えることで、持続可能な漁業や地域の未来に 目を向けるきっかけを生み出したいと考えています。

提供するメニューは、あらかじめ魚種を限定せず、その日水揚げされた魚と向き合いながら調理するのが当店の特徴です。漁港 直送の旬の鮮魚のブツ切りを盛り込んだ名物「魚群盛り」や「漁師の小鯛酒蒸し」、入荷時のみ提供する新鮮なアジを店舗で手仕込みする「漁師の肉厚アジフライ」など、その日、その瞬間にしか出会えない海の表情が味わえます。また、自慢の「押し寿司」は 中トロ、筋子、ブリゴマなど常時10種類ほどを取り揃えます。

ドリンクはハイボールやレモンサワーといった定番から、日本酒や焼酎の出汁割り、緑茶ハイ、こだわりレモンサワーやすだちサワーな どをご用意。また当社こだわりの生ビールは温度変化を最小限に抑えた管理体制を整え、泡とビールの黄金比率を守って雑味のないクリアな味わいをお愉しみいただけます。

株式会社ミナデインについて

株式会社ミナデインは、2018年7月に設立され、東京都港区新橋を拠点に「食と人間の価値で、まちづくりをする集団」を掲げて活動する飲食企業です。代表取締役の大久保伸隆氏のもと、直営のカフェ・ファミリーレストラン・居酒屋などの多様な業態展開を軸に、地域特性を活かした店舗運営とまちづくりプロデュース、飲食コンサルティング、メディア・EC事業を手がけています。

直営飲食店事業では、銀座・新橋・虎ノ門などで個性豊かなブランドを複数展開し、地域のにぎわい創出に寄与。さらに、“絶やしたくない味”を再現・発信するプロジェクト「絶メシ」や、閉店した名店のレシピを継承する取り組みなど、食文化の保存・発信にも取り組んでいます。

【URL】 https://minadein.com/

株式会社木々家について

株式会社木々家は、池袋エリアを中心に大衆酒場・やきとん業態に加え、焼鳥業態も展開し、地域に根ざした“日常使いの居酒屋”を育ててきた飲食企業です。創業以来、特別なハレの日よりも「いつもの一杯」「いつもの仲間」といった日常の時間に寄り添うことを大切にし、肩肘張らずに通える価格帯と温かみのある接客、どこか懐かしさを感じる空間づくりを軸に店舗展開を続けています。名物のやきとんや焼鳥、煮込みをはじめとした王道の酒場メニューを丁寧に磨き上げることで、流行に左右されない“街の拠点”としての存在価値を高めてきました。

また、単なる多店舗展開ではなく、地域ドミナントによるブランド力の醸成と、スタッフ一人ひとりが主体性を持って店づくりに関われる組織体制を重視。飲食店を「人が集い、語らい、活力を取り戻す場所」と捉え、食と空間を通じて街の日常を支えることを企業の使命としています。今後も株式会社木々家は、大衆酒場文化や焼鳥文化の魅力を継承しながら、地域に長く愛される店舗づくりを推進し、暮らしの延長線上にある“帰ってきたくなる一軒”を増やしてまいります。