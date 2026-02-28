2026年3月、企業IT・セキュリティ担当者のための無料キャリアセミナーを開催

株式会社アクティブスペシャリスト

株式会社アクティブスペシャリスト（本社：東京都世田谷区 代表：松澤寿典）は、2026年3月4日（水）・11日（水）・18日（水）に、企業IT・セキュリティ担当者向けたキャリアセミナーを無料開催いたします。本セミナーは、深刻なサイバーセキュリティ人材不足を受けて実施されます。

日本は深刻なサイバーセキュリティ人材不足

サイバー攻撃関連の通信数は2015年と比較して約10倍に増加しています。一方、日本の企業では、サイバーセキュリティ人材は不足。最近の調査（ISC2）によれば、日本におけるサイバーセキュリティ人材は、現在の50万人に対し、必要な人材数は67万人で17万人のギャップがあるとされています。

背景にはセキュリティ業務の属人化と生産性低下、スキルのアンマッチや教育体制の遅れなどがあり、企業に属するセキュリティ専門人材は不明確なキャリアパス環境下に置かれている状態です。

※ISC2＝情報セキュリティ分野の専門家を対象とした世界最大級の非営利会員団体

専門人材による「副業」が人材不足を埋める鍵

企業のITやセキュリティ担当者が、その知識と経験を活かし、中小企業のセキュリティに関わることができれば、社会のセキュリティ課題の解決につながります。また、専門人材も多様な働き方を得て、企業の枠に縛られることなく、自立的なキャリアデザインを築くことが可能になります。

当社では、専門家による講演や参加者同士の交流を通じて、多様な働き方への意識改革と実務スキルの習得を支援しています。

専門人材のキャリアデザインセミナーを無料開催

政府では、重点的かつ効果的にサイバーセキュリティに対する取組を推進するため、2月1日から3月18日までを「サイバーセキュリティ月間」としています。サイバーセキュリティに関する普及啓発活動の一環として、企業IT・セキュリティ人材に向けた無料キャリアセミナーを3回連続で開催します。

【開催概要】

第1回：3月4日（水）19:00～20:00 オンライン

テーマ：サイバー人材不足のリアル いま求められる 「もうひとつの働き方」

詳細を見る :https://peatix.com/event/4870693/view/

第2回：3月11日（水）19:00～20:00 オンライン

テーマ：ゼロから始める 副業コンサルタント

詳細を見る :https://peatix.com/event/4872504/view



第3回：3月18日（水）19:00～20:00 対面

テーマ：セキュリティコンサル 副業スタートに必要なスキルチェックとネットワークづくり

詳細を見る :https://peatix.com/event/4872528/view

【講師プロフィール】

松澤 寿典 Matsuzawa Hisanori

株式会社アクティブスペシャリスト 代表取締役CEO

MBA（経営学修士）、情報処理安全確保支援士、准認定ファンドレイザー、国家資格キャリアコンサルタント

NTTのR&D部門にて基盤的研究開発に従事し、先端技術を活用した新規事業をプロデュース。その後、NTTドコモにおいて情報セキュリティ部門の中核メンバーとして標的型攻撃対策やインシデント対応態勢の整備を推進。2019年に三井住友海上へ転職し、CISO直轄の情報セキュリティ部門の責任者としてセキュリティ戦略をリード。データガバナンスやAIガバナンスの強化にも貢献。2024年に株式会社アクティブスペシャリストを設立し、副業人材の活用を軸に、サイバーセキュリティやAIガバナンスに関わる課題解決を支援している。

これからも株式会社アクティブスペシャリストは、専門人材が雇用に縛られず、自らのキャリアを自由にデザインできる社会を実現し、社会課題の解決を通じて持続可能な働き方を広げていく支援をします。