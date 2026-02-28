ドライバー専門求人サイト「カラフルキャリア」がリニューアル！日本最大級のドライバー転職支援プラットフォームを目指して本格始動

株式会社バベルグループ

ノンデスクワーカー向け人材サービスを提供する株式会社カラフル（本社：東京都新宿区／代表取締役：北浦 健太）は、ドライバー専門の求人メディア「カラフルキャリア」のデザインおよびコンテンツをリニューアルしました。

運送・物流業界が深刻な人材不足に直面する中、人材紹介サービス「カラフルエージェント」と掛け合わせて、幅広く求職者の支援をしてまいります。

■ カラフルキャリアとは

カラフルキャリアは、トラックドライバー・タクシードライバーをはじめとした運送業界に特化した求人サイトです。地域・車種・働き方など、幅広い職種、希望の条件で求人を探すことができます。

また、登録いただくことで、専任の転職エージェントから無料で支援を受けることも可能となります。

▼カラフルキャリアのサイトはこちら

https://colorful-career.jp/

■ リニューアルの背景

運送・物流業界では、ドライバーの高齢化や慢性的な人材不足が深刻化しており、「2024年問題」への対応も重なって、即戦力ドライバーの確保は業界全体の急務となっています。

こうした状況を受け、当社ではこれまでドライバー専門の人材紹介サービス「カラフルエージェント」「カラフルスタッフィング」を提供してきており、ありがたいことに多くの企業・求職者の方から支持をいただいています。

今後さらに、より多くの企業と求職者の支援をしていくために、「カラフルキャリア」の全面リニューアルを実施いたしました。

■ 主なリニューアル内容

1．求人検索・求人ページのデザインを全面刷新

視認性・操作性を改善し、希望の職種・地域・雇用形態・給与条件など細かな条件での絞り込み検索がしやすくなりました。求職者がより直感的に、理想の求人へたどり着ける設計となっています。

2．約5,000件の求人掲載と非公開求人へのアクセスが可能

現在約5,000件の求人を掲載しているほか、人材紹介サービス「カラフルエージェント」とも連携しており、サイト上に掲載されていない非公開求人のご紹介も可能です。

カラフルエージェントでは、91%以上が有資格者という即戦力人材の紹介・Web面接対応・迅速なマッチング・入社後のアフターフォローを強みとしており、高い支持をいただいています。

3．現場視点の特集・コラム記事を充実

ドライバーの転職に役立つ実践的なコンテンツを随時配信します。今後は運送会社の導入事例コンテンツも拡充し、働く方々の生の声を届けてまいります。

■ 今後について

今後はさらなる求人数の拡充と、導入事例・インタビューコンテンツの強化を通じて、求職者・採用企業双方にとって信頼できる情報プラットフォームとしての役割を深化させてまいります。

ドライバーを志す方が、自身に合った企業選択ができ、次のキャリアを安心して描けるよう、カラフルキャリアは転職支援の充実に取り組み続けます。

■ 会社概要｜株式会社カラフル

カラフルは「HRソリューションで日本のインフラを支える」をミッションに掲げ、ドライバー・建設・メカニック・介護・飲食といった現場系（ノンデスクワーカー）職種に特化した人材サービスを提供しています。転職支援・人材派遣・求人サイトの3つの軸でサービスを展開し、労働人口の減少という社会課題に向き合いながら、インフラ産業の人手不足解消に貢献していきます。

- 会社名：株式会社カラフル- 所在地：東京都新宿区歌舞伎町二丁目46番5号 KM新宿ビル 5F- 代表者：北浦 健太- コーポレートサイト：https://colorfulcorp.co.jp/- カラフルキャリア：https://colorful-career.jp/■ 会社概要｜株式会社バベルグループ

「ヒトとテクノロジーのチカラで、世界の持続可能性を最大化する」をミッションに掲げ、HRサービスとITサービスを軸に多角的に事業を展開しています。

- 会社名：株式会社バベルグループ- 所在地：東京都渋谷区恵比寿西二丁目4番8号 ウィンド恵比寿ビル 8F- 代表者：加藤 賢- コーポレートサイト：https://babelcorp.co.jp/

▼バベルグループ サービスラインナップ

- ノンデスクワーカー向け人材サービス：カラフルエージェント・カラフルスタッフィング(https://colorfulcorp.co.jp/)- BtoB向けセールス支援事業：Sales Gate(https://salesgate.co.jp/)- ITエンジニア向け人材サービス：BLOOMTECH(https://bloomtechcareer.com/)- 特定技能人材向け登録支援機関・人材サービス：バックエンド(https://back-end.co.jp/)- 保育士向け人材サービス：ミライバ保育(https://compass-co.jp/#service)- 履歴書作成サービス：リレツク(https://riretsuku.jp/)