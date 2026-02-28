共創型ピッチイベント「NEC Intra Ale Pitch」の開催報告

yellow door株式会社

2026年2月16日、NECソリューションイノベータ株式会社（東京都江東区）にて、共創型ピッチイベント「NEC Intra Ale Pitch」が開催されました。

本イベントでは、社内で生まれた事業構想を早期に社外の事業会社・専門家・スタートアップ（参加企業32社）と共有し、実装に向けた具体的な検証課題や次のアクションについて議論が行われました。

NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ 所長 福井知宏 氏によるオープニング挨拶

■ 事業ピッチと対話：人とAIロボットの共生社会へ

NECソリューションイノベータ イノベーションラボラトリからは、「Ambient Intelligence（AmI）コア」をテーマに、人とAIロボットが共生する社会構想が提示されました。

介護・育児・労働が重なる将来社会を背景に、単なる作業代替ではなく、人の状況や意図を理解し社会的文脈を踏まえて振る舞うAIロボットの必要性が示されました。

ロボット普及の条件として「物理的安全 / 心理的安全 / 社会的文脈理解」の3点が提示され、研究から事業への転換に向けた具体的な論点が共有されました。

それに対してのフィードバックでは、講評ではなく、段階的な検証設計や実装までのスピード感と体制について率直な提案が交わされました。

その他のプログラムでは、東京電力パワーグリッド様による事例発表と、スタートアップ各社による事業ピッチが行われました。

■ 開催を終えての総括

本イベントの意義は、探索テーマを未完成のまま早期に外部に開き、実装前提の議論にさらしたことにあります。

大企業において、構想の未整理部分や弱点を外部に公開することは、決して容易ではありません。また、そもそも社内の起案者が社外の場で自社の事業構想を発表する機会自体が少なく、通常は社内での検証がある程度進んでから人前に出すのが一般的です。

しかし本イベントでは、あえて未完成の段階で議論の場に載せ、各業界の専門家から率直なフィードバックを受けて社会実装を目指す姿勢を提示しました。AIが急速に進化する時代において、そのスピード感はこれからますます求められていきます。

実装とは、不確実性と向き合いながら前に進むプロセスと捉え、そのプロセスをNECソリューションイノベータがいち早く実行したことに、今回の開催の意義がありました。

今回の開催後のアンケートでは、参加企業の78%が自社の実証フィールドやアセットの提供に関心を示しました。それぞれが持つ技術・研究・現場を持ち寄り、今回生まれた連携の芽を実際のPoCや協業へと育てながら、より多くのアセットが交差する場へと進化させていきたいと考えています。

スタートアップによる新規事業創出と、事業会社における新規事業開発は背景や制約こそ異なりますが、「0→1を生み出す」という点において共通する課題を持っています。閉じた環境で構想を磨くのではなく、早期に外部と接続し、実証・検証を通じて事業を社会実装していくことの重要性を改めて実感する機会となりました。

■ 当日の様子・インタビュー動画公開

イベント当日の様子および登壇者インタビュー動画を公開しています。

▶ イベント Short PR 動画

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=2R3uK26RWMY ]

▶ 参加者インタビュー動画

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=lYDZkOyCATc ]

■ 今後の展望

本イベントは、構想を実装へと前進させていく場として継続していきます。

今回の登壇テーマとシナジーのある参加団体との議論が進んでおり、検証に向けた共同プロジェクトも動き出しています。

社会実装を進めていく上では、知財や投資といった課題も避けて通れないテーマになってきますが、既存の手法にとらわれず、企業・専門家・スタートアップが持つ技術・研究・アセットを持ち寄りながら、時代のスピードに応じた多様な主体の挑戦をつないでいく場を創出していきます。また、こういった取り組みに共感する「人」の輪を繋いでいきます。

今後の展開にご期待ください。

開催概要

・イベント名：NEC Intra Ale Pitch

・開催日時：2026年2月16日（月）

・会場：NECソリューションイノベータ株式会社（ 東京都江東区新木場1丁目18-7 ）

・形式：招待許可制・事前申込制

・主催：NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ

・企画・開催：yellow door株式会社

■ 企画・開催会社について

【 会社概要 】

yellow door株式会社

yellow door株式会社は、新規事業の伴走支援、資金調達、広報支援を通じて、企業の価値創出と社会実装を支援する事業支援会社です。属性の異なる複数のコミュニティ運営を通して、スタートアップや企業内イントレプレナーの挑戦を共創機会につなげるとともに、エンジェル投資家コミュニティ「Power Angels」にて「国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業」の制度を活用したファンドの組成・運営を行っています。

＜ 公式サイト ＞

https://www.yellowdoor.co.jp/

＜ エンジェル投資家コミュニティ Power Angels ＞

https://power-angels.com/

