【2026年・春のJK三種の神器】垢抜けコスメは「キャンメイク」、文房具は「三菱鉛筆」が圧勝！高校生デビューを成功させるガチ愛用リストを公開。

ティーン向けエンタテインメント事業を展開する株式会社with t（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮城啓太）が運営する、女子高生の「最旬トレンド」を発信・分析するメディア＆シンクタンク「女子高生ラボ」は、現役女子高生を対象に「高校生デビューに欠かせないベストアイテム調査」を実施しました。

4月からの新生活に向けて「変わりたい」という意欲が高まるこの時期、女子高生ラボのInstagramのアンケート機能を通じて見えてきた、現代女子高生たちのリアルな「自分アップデート」の必需品を公開します。

【コスメ編】圧倒的プチプラ支持！「垢抜け」はリップとアイメイクから

高校生活のスタートを彩るコスメでは、CANMAKE（キャンメイク）が不動の1位に輝きました。ダイソーやセザンヌなど、手軽に手に入るプチプラブランドが上位を占めており、限られた予算内で効率よくトレンドを取り入れる「賢い消費」が浮き彫りとなりました。

コスメブランドTOP3- 1位：CANMAKE（圧倒的人気！）- 2位：ダイソー- 3位：セザンヌ

〈注目のトレンド〉

「リップモンスター」や「色つきリップ」などのリップ系アイテムが最も多く、次いで目元の印象を左右する「アイシャドウ」や、涙袋を強調する「ライナー」が人気。マスクオフの機会が増えたことで、口元と目元の「ポイントメイク」で第一印象を操作する傾向が強まっています。

【文房具編】機能性は「UNI」、個性は「NICI」で表現！

学習モチベーションを左右する文房具では、実用性と自己表現の「二極化」が見られました。

文房具ブランドTOP3- 1位：UNI／三菱鉛筆（クルトガ等、圧倒的機能性）- 2位：NICI（ぬいぐるみ筆箱で個性をアピール）- 3位：MONO／トンボ鉛筆（信頼の品質）

〈カテゴリー別トレンド〉- シャーペンクルトガ、アルファゲル、ドクターグリップなど、「長時間書いても疲れない」「芯が折れない」といった高機能モデルが1位。- 筆箱NICIやケアベアなどのぬいぐるみ型ペンケースが2位に。シンプルなシャーペンに対し、筆箱は「自分らしさ」や「可愛さ」を主張するアイテムとして選ばれています。

■令和の高校生デビューは「高機能」と「映え」の使い分けが鍵

今回の調査結果から、新生活を控えた女子高生たちが「なりたい自分」を叶えるために、アイテムを戦略的に選んでいる実態が浮き彫りとなりました。

- 「第一印象」を左右するポイントメイク重視高校生活の始まりにおいて、最も重要視されているのは「顔の印象」です。上位を占めたキャンメイクやセザンヌなどのプチプラコスメを活用し、特にリップやアイメイクで「垢抜け」を演出。限られたお小遣いの中で、賢く最大限の変身を遂げようとする姿勢が見られます。- 文房具は「実用性」と「コミュニケーションツール」の二極化学習に直結するシャーペンなどは、クルトガやドクターグリップといった「高機能モデル」を選び、学業への意欲をアピール。一方で、筆箱はNICI（ニキ）に代表される「ぬいぐるみ型」など、クラスメイトとの会話のきっかけになるような「個性的で映えるアイテム」を選ぶ傾向にあります。- 「いつでも記録できる自分」への準備「写真・プリクラ・動画」の共有が日常である彼女たちにとって、全てのアイテムは「カメラに映ること」を前提に選ばれています。お気に入りのコスメで顔を整え、可愛い文房具で机を彩る。これら全てが、SNSを通じた思い出作りと自己アップデートに直結しています。〈調査概要〉

調査名： JKの高校生デビューベストアイテム調査

調査期間： 2026年2月16日(月)～2026年2月17日(火)

調査手法： 「女子高生ラボ」公式Instagram（ストーリーズ）によるアンケート調査

有効回答数： 50

実施主体： 株式会社with t『女子高生ラボ』

