【SAK University】2026年度4月入学 第４期出願受付を開始しました　― 日本で学ぶ、英国大学水準のIT・AI教育 ―

株式会社エスアイイー

英国国立エセックス大学（University of Essex）公認の国際教育提携校 SAK University 東京イノベーションキャンパス（以下、SAK University）は、2026年4月入学希望者を対象に、2026年2月28日（土）より第４期の出願受付を開始しました。

本校では、受験結果を踏まえて進路を再検討する期間も、進学において重要な時間だと考えています。

こうした考えのもと、当初の第1期～第3期の募集日程に加え、納得できる進路を十分に比較・検討いただけるよう、第4期募集を設けました。

本校は、英国国立エセックス大学と学術提携し、コンピューターサイエンス、AI、サイバーセキュリティ分野を中心とした教育を展開しています。

海外留学を前提とせず、日本国内で日本語で学びながら、国際水準の教育に触れられる点が特徴です。



近年、日本の大学進学においては、「どの大学に入るか」だけでなく、「何を学び、どのような力を身につけるか」を重視する傾向が強まる一方で、IT・AI分野の急速な技術革新に対し、従来型の高等教育では十分に対応しきれないという課題も指摘されています。



こうした背景を踏まえ、SAK Universityでは、英国大学で重視される「理論・実践・研究」を統合した教育アプローチを、日本の学生に適した形で提供しています。

演習・実装を重視した授業構成により、将来の専門職や国際的なキャリアを見据えた学修が可能です。

この教育方針に基づき、本校では学力試験のみで評価するのではなく、学習意欲や将来のビジョンなどを評価する複数の選抜方法を導入しています。

今回の第４期募集選抜方法は下記の通りです。

■ 高校生向け

パスウェイ利用型一般選考

一般選抜

【専願】総合型選抜

【専願】ホリスティック推薦

■ 社会人向け

一般選抜

必要書類など、詳細については募集要項をご確認ください。

■出願方法

募集要項 :https://sak.ac/admission-guide

WEB出願システムにてマイページを作成のうえ出願してください。

■第４期選考日程

WEB出願ページはこちら :https://www.syutsugan.net/ja/sak/users/sign_up[表: https://prtimes.jp/data/corp/72233/table/85_1_99d790e746723fdad5df0216a72bd793.jpg?v=202602281051 ]

※1【専願】総合型選抜、【専願】ホリスティック推薦では、期間内のいずれか１日で面接を実施します。遠方にお住まいの方は、オンラインでの実施も可能です。面接日程は、入学支援課より出願者へ個別にご連絡のうえ、調整します。

※2 最長で2026年3月31日（火）を終了日とします。

募集要項で詳細を確認する :https://sak.ac/admission-guide

学部長コメント

SAK University 学部長 土橋直樹

「本校では、単なる知識習得にとどまらず、自ら考え、実装し、社会に価値を還元できる力を育てることを重視しています。

理論と実践、そして国際的視点を融合した学びを通じて、世界で活躍できる人材を育成していきます。」

本校では、将来的に海外大学院への進学も視野に入れた学修設計を行っており、国内外を問わず多様な進路選択に対応しています。

進学に対する不安を軽減し、納得感を持って学びをスタートできる環境づくりを目指しています。

■ SAK University東京イノベーションキャンパスについて

SAK Universityは、日本国内で英国国立大学の教育プログラムを日本語で学べる新たな選択肢として、2025年9月に東京に開校。

生成AI、サイバーセキュリティ、ソフトウェア開発などの分野を中心に、実践力を重視した最先端IT教育を展開します。英語力に不安がある方でも、すべての授業は日本語で実施されるため、安心して世界水準の学びを修得できます。

オープンキャンパスや学校体験イベントを多数開催するほか、各エリアでの進学フェア等へ出展しています。

※ご本人のみの参加はもちろん、保護者同伴・保護者のみの参加も歓迎しています。

進路説明会

進路選択や入試に関する不安、出願方法について、学校スタッフに直接ご相談いただける個別形式の説明会です。

対面またはオンラインで実施。

進路説明会を予約する :https://sak.ac/individual-session入試ガイダンス

毎週水曜日19:30より、約30分間のオンライン入試ガイダンスを実施しています。

入試制度の概要や出願の流れをご説明し、ガイダンス終了後には個別相談の時間も設けています。

入試ガイダンスを予約する :https://sak.ac/open-campus

オープンキャンパス＆学校体験イベント

学校について知るだけではなく、IT技術やAIについて楽しみながら学べるイベントを多数開催しています。

対面またはオンラインで実施。

参加費は無料です。

オープンキャンパスや学校体験イベントは、以下のURLからお申し込みください。

▶オープンキャンパス

https://sak.ac/open-campus

▶学校体験イベント（Discovery Days）

https://sak.ac/discovery-days/

バーチャルキャンパスツアー

スマホ・PCから、本校の校舎をバーチャルで見学できます。

教室や設備など、実際のキャンパスの雰囲気を事前にチェック可能です。

気になった方は、ぜひ実際のオープンキャンパスや学校体験イベントにもお越しください。

■英国国立エセックス大学の概要

バーチャルキャンパスツアーを見る :https://my.matterport.com/show/?m=gCfN6wRqtiy

エセックス大学は、THE世界大学ランキングにてTOP350（※1）に入る英国屈指の研究大学で、社会科学、経済学、政治学分野を中心に世界的に評価されています。

1964年に設立された英国の国立研究大学で、特に人権分野で国際的に高く評価されています。卒業生は国連など国際機関で活躍し、ノーベル賞受賞者を2名輩出。BBCやVISAといったグローバル企業への就職実績も豊富です。また、The Guardian University Guide 2026で全英12位（※2）にランクインしています。

■問い合わせ先

SAK University 東京イノベーションキャンパス

入学支援課

TEL：0120-105-977

email：info@sak.ac

公式HP :https://sak.ac/

出典

※1 Times Higher Education2026 英国国立エセックス大学、北海道大学、筑波大学＞301-350位 慶應義塾大学＞601-800位

※2 The Guardian University Guide 2026 英国国立エセックス大学＞12位