テレワーク時のネット環境を調査！利用者の約53％が不調を感じたと回答

テレワークの普及により、自宅でのネット環境は業務を支える重要な基盤となっています。一方で、オンライン会議やファイル共有の場面で不調を感じるケースも少なくありません。

そこで、インターネットの開通サービス「インターネット開通窓口」を運営している株式会社LOHASTYLEが、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA(https://livika.jp/)」にて、テレワーク中のネット環境についてアンケート調査を行いました。

【調査概要】

調査対象：自宅でテレワークを行う方

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2026/1/16～2026/1/16

回答者数：106人

【調査内容】

【調査サマリー】

- テレワーク中にネットの遅さや不安定さを感じる頻度はどのくらい？- ネット環境に不調が発生しやすいシーンはいつ？- テレワーク中のネット不調が仕事に影響したことはある？- テレワークに最も必要だと思うネット環境の条件は？- テレワーク用にネット環境を改善した経験はある？- （はいと答えた方）実施した改善内容は？約半数が週または月に数回速度が遅くなると回答

テレワーク中にネットの遅さや不安定さを感じる頻度について、最も多い回答は 「ほぼ感じない」 で33％でした。しかし、「月に数回」(31.1％)や「週に数回」(20.8％)と回答した方を合わせると、過半数が不安定さを感じていることが明らかになりました。

大容量ファイルの転送やオンライン会議で不調を感じることが多い

ネット環境の不調が発生しやすいシーンとして、「大容量ファイルの転送・共有」が26.4％で最も多く、「オンライン会議」が25.5％でした。これらのシーンでは特に多くのデータを一度に送受信するため、回線にかかる負荷が大きく不調が出やすいことがうかがえます。

52.8％の方がネットの不調で仕事に影響が出たと回答

52.8％の方が、テレワーク中のネット不調が仕事に影響したことがあると回答しました。テレワークでは通信環境が欠かせないため、回線の不安定さが作業効率の低下につながりやすいことがうかがえます。

ネット環境で最も重視されるのは「通信の安定性」

テレワークに最も必要だと思うネット環境の条件は、「通信の安定性」が60.4％で最も高く、「通信速度」が25.5％でした。安定性や速度などの実務に直結する要素の方が、コストよりも優先されていることがうかがえます。

テレワーク用にネット環境を改善した方は約3割

テレワーク用にネット環境を改善した経験がある方は26.4％にとどまり、73.6％が「改善したことはない」と回答しました。ネット不調が業務に影響している一方で、対策が進んでいない現状が明らかになりました。

ネット環境の改善方法は「回線変更」「ルーター設置場所の変更」が中心

具体的な改善策についてアンケートを実施したところ、「回線を変更した」(27.8％)「ホームルーターの設置場所を変えた」(25％)と回答した方が多い結果となりました。また、「プランを変更した」という回答も一定数見られ、契約内容そのものを調整する動きもあることが分かります。

【調査まとめ】

インターネットの手続きはインターネット開通窓口がおすすめ

- 半数以上の方がテレワーク中にネットの遅延や不安を感じている- 大容量ファイルの転送やオンライン会議でネット不調が出やすい- 約53％方がネットの不調が仕事に影響したと回答- 「通信の安定性」を重視する方が約60％で最も多い- テレワーク用にネット環境を改善した人は少数- 約3割の方がネット環境改善のために回線を変更している

インターネット開通窓口（https://livika.jp/）は、インターネット回線の契約手続きをサポートする窓口です。専門スタッフが住居タイプやエリアを確認したうえで最適な回線を案内するため、比較や検討に時間をかけることなく、スムーズに契約を進めることができます。

受付時間は8：00～20：45（土日祝も対応可）で、引っ越し準備で忙しい方や、回線選びに不安がある方でも利用しやすい窓口です。

開通の手続き電話番号：0120-473-023

LIVIKA（https://livika.jp/）は"暮らしを豊かにする、快適な情報を"をコンセプトに、暮らしにまつわる情報を分かりやすくまとめているメディアです。

新しい暮らしには、「不安」や「迷い」「知りたいこと」「知るべきこと」がつきもの。

LIVIKAで検索すれば「新生活」にまつわる情報は全て揃う。

そんなメディアを目指し、引っ越しが「面倒くさいもの」から「わくわくするもの」に変わる情報をお届けしていきます。

