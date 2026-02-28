医療情報誌 月刊『集中』2026年3月号 巻頭インタビュー 黒川 清 日本医療政策機構 理事・終身名誉チェアマン／集中OPINION ブルーノ・コーエン ガリエン財団 会長 他
▲月刊『集中』3月号
巻頭インタビュー
黒川 清 特定非営利活動法人日本医療政策機構 理事・終身名誉チェアマン
世界から日本を見る ～教育、民主主義、医療政策、そして「考える力」～
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2603_KantoInterview.pdf
Art in Hospital
JA愛知厚生連 海南病院 アートと共に紡ぐ安心と癒やしの医療
第94回「日本の医療の未来を考える会」リポート
組織的な防衛体制と的確な対応で 悪質ペイハラから医療従事者を守る
井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2603_MirainoKai_94.pdf
集中OPINION
ブルーノ・コーエン Chairman of The Galien Foundation
「創薬のノーベル賞」ガリエン賞、遂に日本拠点が誕生
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2603_ShuchuOPINION.pdf
CONTENTS
政治
・高市外交が咲き誇る「世界の真ん中」とは？
・「国民会議」の検討項目に急遽「消費税減税」追加
・野党の虚を突いた、高市首相の衆院解散・総選挙
・厚労省ウォッチング 今年が正念場！「 介護保険の自己負担２割対象拡大」
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2603_kw215.pdf
・厚労省人事ウォッチング ４月入省の厚労官僚、東大卒ゼロの衝撃
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2603_kjw101.pdf
・政界サーチ “高市バブル”の裏に潜むもの
経営
・診療の外に広がる医師の経営選択
・医療の質向上と経営改革を繋ぐ健診DX
・医師の世論調査「衆議院解散・総選挙2026について」
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2603_Yoron_Chosa.pdf
経済
・2026年は生成ＡＩの転換点か？ 産業構造の変革へ
社会
・給特法改正により公立学校の教職調整額を引き上げ
・未確認情報
東大医学部汚職と「国際卓越研究大学」審査の行方
終活「お一人さま」は公正証書での遺言作成が必須
連載
・私と医療 篠原 裕希 医療法人篠原湘南クリニック クローバーホスピタル 理事長
・経営に活かす法律の知恵袋 井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士
・「日本の医療」を展望する世界目線
真野 俊樹 中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師
・私の海外留学見聞録
石井 秀始 大阪大学大学院医学系研究科 特任教授
・浜六郎の臨床副作用ノート 一般社団法人医薬ビジランスセンター（薬のチェック） 代表
・Our recommendation 箱崎町すみと／Restaurant Sola
・患者のキモチ 医師のココロ
香山 リカ 精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長
・立木冬麗の「星の運勢診断」
・ブックレビュー
・「精神医療ダークサイド」最新事情 佐藤 光展 ジャーナリスト
医療情報誌 月刊『集中』とは
病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。
【媒体概要】
媒体名：集中／Medical Confidential
定 価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）
判 型：B5判
発売日：毎月末
【定期購読のお申込】
https://www.medical-confidential.com/subscription
【集中出版グループについて】集中出版株式会社：医療情報誌『集中』の発行
月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、
・出版物の企画、制作、コンサルティング
・広告宣伝の企画、広告代理業
・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング
・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等
URL： https://www.medical-confidential.com/
・『集中』を応援する医師544人はこちら
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2504_544Dr.pdf
集中出版株式会社：「癒しと安らぎの環境」フォーラムの運営
日野原重明先生を名誉会長、岩崎榮先生を会長として建築家の安藤忠雄先生、写真家の稲越功一氏、東京大学の建築学教授の長澤泰先生など20名のメンバーと共に「アートや音楽を取り入れる事で医療施設を癒しと安らぎの環境」になって欲しいと2002年から開始した活動。癒しと安らぎの環境作りに熱心に取り組む医療法人を顕彰するために「癒しと安らぎの環境賞」を創設し、多大な社会貢献をなした医師、医療従事者に対し感謝の意を表し、毎年「医療集中大賞」を顕彰。
University Cambridge Japan Consulting Supervisor：日英医学交流
2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。
日本オフィス：
東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル６F
UKオフィス：
Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK
First Floor Office, 3 Hornton Place, Kensington, London, W8 4LZ UK