高価買取 おたからや、2026年1月に直営3店舗を新規オープン｜大阪・長崎・京都

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志。以下、「当社」という）が運営する高価買取 おたからやは、2026年1月に直営店3店舗を新規オープンいたしました。大阪府・長崎県・京都府の3エリアに出店し、店舗数は全国1,670店舗（2026年2月現在）へと拡大しています。金相場が歴史的な高水準で推移する今、自宅に眠る金製品・宝飾品・ブランド品の売り時を逃したくないお客様に向け、より身近な場所での買取サービスを提供してまいります。

｜金相場高騰が続く今、「売り時」を逃さずに｜直営3店舗が新たに開業

おたからや店舗外観

国際金相場は2025年から引き続き歴史的な高水準で推移しており、国内の金買取価格も上昇傾向が続いています。このような相場環境の中、「自宅に保管していたジュエリーを査定に出してみたら想定以上の金額だった」「使わなくなったブランドバッグが高く売れた」という事例が各店舗で相次いでいます。

高価買取 おたからやは、金・宝飾品・ブランドバッグ・財布・腕時計・着物・骨董品・切手・金券など幅広いジャンルを取り扱う買取専門チェーンです。2006年のフランチャイズ展開開始以来、全国への出店を着実に続け、2026年2月現在で1,670店舗を突破しました。また、海外展開も積極的に行っており、2025年2月より香港への出店を皮切りに東南アジアを中心に5ヶ国へと展開しております。

今回オープンした3直営店が、近隣のお客様の「売りたい」「まず査定だけでも」というお気持ちに、より身近な場所で応えます。

｜2026年1月オープン 直営3店舗のご案内

おたからや せんちゅうパル店（大阪府豊中市）｜2026年1月12日オープン

北大阪の交通拠点・千里中央エリアにある「せんちゅうパル」ショッピングモール内に出店いたしました。多くの方が日常的に行き交う大型商業施設内というアクセスしやすい立地で、買い物のついでに気軽に立ち寄っていただけます。金・宝飾品・ブランドバッグ・腕時計をはじめとする幅広いジャンルの査定を承ります。「査定だけでも」というご相談もどうぞお気軽にお声がけください。

住所：大阪府豊中市新千里東町1丁目3-3 せんちゅうパル1階

アクセス：北大阪急行線「千里中央駅」より徒歩約1分

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/senchu-p/

おたからや 長崎浜町店（長崎県長崎市）｜2026年1月19日オープン

長崎市随一の繁華街として多くの方に親しまれる浜町エリアに新規出店いたしました。長崎市内外からのアクセスも良好で、地元の方はもちろん、長崎を訪れる方にも利用しやすい立地です。金・宝飾品・ブランド品・腕時計など、大切にしてきたお品の査定はぜひ長崎浜町店へご相談ください。査定料は無料で、ご納得いただいた場合のみその場で現金にてお支払いします。



住所：長崎県長崎市万屋町5-2 林田ビル

アクセス：長崎電鉄「観光通」電停より徒歩約3分

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/nagasaki-hamamachi/

おたからや 山科三条ショッピングセンター店（京都府京都市山科区）｜2026年1月26日オープン

京都市東部・山科区の山科三条ショッピングセンター内に新店舗をオープンいたしました。山科区を中心とした京都市内外のお客様が日常的に利用する商業施設内に位置し、気軽にお立ち寄りいただける環境です。着物・帯・金製品・宝飾品・ブランド品・骨董品など、京都ならではのお宝の査定も歓迎しております。「価値があるのか分からない」というお品でも、まずはお気軽にご相談ください。



住所：京都府京都市山科区竹鼻西ノ口町83番地 山科三条ショッピングセンター 1階

アクセス：京阪バス「地蔵寺」「外環三条」バス停より徒歩約5分

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/ms-yamashina/

｜高価買取 おたからやが選ばれる理由

全国1,670店舗の実績と買取ノウハウ

おたからやは2006年のFC展開開始以来、北海道から沖縄まで全国へ出店を続け、2026年2月現在で1,670店舗を突破しています。長年にわたる豊富な買取実績と、専門トレーニングを受けた査定員が一点一点丁寧に査定するのが強みです。ブランド品・金製品・宝飾品・時計など、専門性の高いジャンルでも確かな目利き力でお客様に納得感のある価格をご提示します。

金・ブランド品・宝飾品・時計など幅広い買取ジャンルに対応

おたからやが取り扱う品目は多岐にわたります。金（インゴット・アクセサリー・金歯・金貨など）をはじめ、ルイ・ヴィトン・シャネル・エルメスなどのブランドバッグ・財布、ロレックス・オメガなどの高級腕時計、ダイヤモンド・ルビー・エメラルドなどの宝飾品、着物・帯、切手・金券、骨董品・美術品など、幅広いジャンルをカバーしています。「こんなものも売れるの？」と思う品でも、まずは査定にお持ちください。

査定無料・即日現金化で安心してご利用いただけます

おたからやの査定は完全無料です。査定にお越しいただいても、必ずしも売却いただく必要はありません。査定結果をお伝えした後、売却するかどうかはお客様ご自身がお決めいただけます。売却にご納得いただいた場合は、その場で現金にてお支払いします。「査定金額を他の店と比較してから決めたい」というお客様のご要望にも柔軟に対応しています。

｜高価買取 おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の高価買取店で、全国に1,670店舗以上（2026年2月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（受付時間：9:00～19:00 年中無休）

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役社長：鹿村大志

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410