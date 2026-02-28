E-COMEGROUPより、MLBチームロゴがデザインされたシャワーサンダルが登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、MLBチームロゴを配したシャワーサンダルを、3月中旬より発売いたします。

ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャースの人気チームをラインナップ。ブラック×ゴールドの高級感あるデザイン、ブラック×シルバーのベーシックモデル、ホワイト×ブルーの爽やかな配色など、スタイルに合わせて選べる豊富なカラーバリエーションをご用意しました。アッパーにはチームロゴやチームネームを大胆にレイアウトし、足元からMLBの世界観を楽しめる仕上がりに。シンプルながら存在感があり、ストリートスタイルやスポーツミックスコーデとも相性抜群です。軽量で履きやすく、ワンマイルのお出かけやレジャーシーン、旅行先、室内履きとしても活躍。シーズンを問わず取り入れやすい万能アイテムとなっています。MLBファンはもちろん、デイリーコーデにスポーティーなアクセントを加えたい方にもおすすめのシャワーサンダルです。ぜひチェックしてみてください。

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【Price】

■\2,190（tax included）

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約 80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/