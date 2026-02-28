学生のみなさんへ。焼肉、我慢していませんか？あみやき亭が「学生限定アミパス」スタート！
アミパス
■ アミパスってなに？
学生専用LINEに登録すると発行される、学生だけの特別パスです。
お店でアミパス画面を見せるだけで、学生限定の特典が受けられます。
●学生限定割引
●学生限定メニュー
●打ち上げ応援特典
●テスト期間応援企画
●サークル・部活向け特典 などなど企画進行中！
登録も利用も【無料】です。
■ 使い方はカンタン
１. 学生専用LINEに登録
２. LINE内でアミパス発行
３. 来店時に画面を見せるだけ
それだけで、いつもの焼肉がもっとお得に。
■ なぜ学生限定？
あみやき亭は思っています。
焼肉は、
・友達との思い出
・部活の打ち上げ
・テスト終わりのご褒美
・バイト代日のごちそう
そんな「青春の真ん中」にある食事だと。
だからこそ、
学生の今しかない時間を、もっと楽しんでほしい。
その想いからアミパスは生まれました。
■ これからやりたいこと
今後は、
・大学別イベント
・サークル応援企画
・フォロワー参加型キャンペーン
など、皆さんと一緒に作る企画も予定しています。
焼肉は、特別な日だけじゃなくていい。
友達と笑って、肉を焼いて、また明日も頑張れる。
そんな場所でありたいと思っています。
学生のみなさんの登録、お待ちしています！
■ 登録はこちらから！
学生専用LINE登録
■ アミパス持っている学生のみなさんだけの特別な特典！
１.平日限定で牛タン＆和牛一頭買い食べ放題コース 5,500円（税込）を「4,000円（税込）」で提供
期間：2026年4月13日～2026年6月30日まで
人気の食べ放題コースを、1,500円引きの特別価格で提供。
思いきり食べてほしいから、思いきった価格にしました。
２. 平日限定で「食べ放題 時間無制限」
期間：2026年4月13日～2026年6月30日まで
時間を気にせず、仲間とゆっくり焼肉。
テスト終わりも、部活帰りも、サークルの打ち上げも。
“追い出されない焼肉”を体験してください。
■株式会社あみやき亭について
「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。
公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/
公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/