学生のみなさんへ。焼肉、我慢していませんか？あみやき亭が「学生限定アミパス」スタート！

■ アミパスってなに？

株式会社あみやき亭アミパス

学生専用LINEに登録すると発行される、学生だけの特別パスです。

お店でアミパス画面を見せるだけで、学生限定の特典が受けられます。

●学生限定割引

●学生限定メニュー

●打ち上げ応援特典

●テスト期間応援企画

●サークル・部活向け特典 などなど企画進行中！

登録も利用も【無料】です。

■ 使い方はカンタン

１. 学生専用LINEに登録

２. LINE内でアミパス発行

３. 来店時に画面を見せるだけ

それだけで、いつもの焼肉がもっとお得に。

■ なぜ学生限定？

あみやき亭は思っています。

焼肉は、

・友達との思い出

・部活の打ち上げ

・テスト終わりのご褒美

・バイト代日のごちそう

そんな「青春の真ん中」にある食事だと。

だからこそ、

学生の今しかない時間を、もっと楽しんでほしい。

その想いからアミパスは生まれました。

■ これからやりたいこと

今後は、

・大学別イベント

・サークル応援企画

・フォロワー参加型キャンペーン

など、皆さんと一緒に作る企画も予定しています。

焼肉は、特別な日だけじゃなくていい。

友達と笑って、肉を焼いて、また明日も頑張れる。

そんな場所でありたいと思っています。

学生のみなさんの登録、お待ちしています！

■ 登録はこちらから！

■ アミパス持っている学生のみなさんだけの特別な特典！

学生専用LINE登録

１.平日限定で牛タン＆和牛一頭買い食べ放題コース 5,500円（税込）を「4,000円（税込）」で提供

期間：2026年4月13日～2026年6月30日まで

人気の食べ放題コースを、1,500円引きの特別価格で提供。

思いきり食べてほしいから、思いきった価格にしました。

２. 平日限定で「食べ放題 時間無制限」

期間：2026年4月13日～2026年6月30日まで

時間を気にせず、仲間とゆっくり焼肉。

テスト終わりも、部活帰りも、サークルの打ち上げも。

“追い出されない焼肉”を体験してください。

■株式会社あみやき亭について

「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。

公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/

公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/