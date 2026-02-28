モンスターエナジー＆北海道日本ハムファイターズ「モンスターエナジーDAY」の開催決定！VIP体験が当たる限定キャンペーンも開始

モンスターエナジージャパン合同会社

キャンペーンサイトURL：https://sslcp.jp/monsternf/(https://sslcp.jp/monsternf/)

国内No.1エナジードリンク（※）のモンスターエナジーは、 2026年4月22日（水）に北海道日本ハムファイターズの本拠地「エスコンフィールドHOKKAIDO」にて、モンスターエナジー初となる冠協賛試合「モンスターエナジーDAY」を開催いたします。試合に先駆け、2026年3月1日（日）から3月31日（火）の期間、イオン北海道限定で、「モンスターエナジー＆日本ハムファイターズ VIP体験を手に入れろ」キャンペーンを開催いたします。

※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2024年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）

本キャンペーンは、イオン北海道各店舗にて、対象商品を購入し、キャンペーンサイトでレシートをアップロードすることで応募が可能です。モンスター商品6本購入で、「VIP体験付きペアチケット」が当たります。選手を間近で見られる「グラウンド上での練習見学」、「選手との写真撮影」、「グラウンド上での記念撮影」の貴重な体験付きで、ファイターズファンは必見の景品です。4本購入では、世界初のモンスターエナジー プロベースボールアスリートである万波中正選手の「サイン入りモンスターエナジー ベースボールシャツ」が当たります。さらに、店頭にて2本同時購入すると、モンスターエナジーと北海道日本ハムファイターズのコラボした限定デザインのオリジナルステッカー(2種)をその場でゲットできます。

モンスターを飲んで、「エスコンフィールドHOKKAIDO」での夢のような体験を手に入れろ！

■ キャンペーン概要

名称：「モンスターエナジー＆北海道日本ハムファイターズ VIP体験を手に入れろ」

キャンペーン期間：2026年3月1日（日）～3月31日（火）※応募締め切り4月2日（木）

対象店舗：イオン北海道（イオン、マックスバリュ、イオンスーパーセンター、フードセンター）

応募方法：対象店舗でモンスター商品を必要本数分購入し、レシートをキャンペーンサイトからアップロードして応募

キャンペーンサイトURL：https://sslcp.jp/monsternf/

対象商品：取り扱いの全SKU

賞品：

＜抽選コース＞

6本で応募：VIP体験付きペアチケット 2組4名※4月22日（水）の試合が対象

4本で応募：万波選手サイン入りモンスターエナジー ベースボールシャツ 5名

1本で応募：えらべるPay 500円分 400名

<店頭先着コース>

2本同時購入：限定ステッカー(2種) 各店計20枚

■ 賞品概要

VIP体験付きペアチケット

万波選手サイン入りモンスターエナジー ベースボールシャツ

モンスターエナジー ステッカー