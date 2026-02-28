『近代麻雀』2026年4月号2月28日発売！　表紙＆巻頭グラビアはその魅力に釘付けになっちゃう、東雲うみ!! 　小冊子は確実に強くなる「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」

株式会社竹書房

今号の表紙は東雲うみ!! 可愛すぎてやばい。付録小冊子は相手の鳴きや手牌から読み確実に強くなる「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」。そしてDVDは「麻雀最強戦2025～骨肉の争い～」の最強を決めようじゃないか!?の３半荘をまるごと収録。

大人気漫画ラインナップ「むこうぶち」「ピークアウト」、Mリーガーの人生を紐解く「追憶のM」は華と知性を備えた美しきMリーグ公式レポーター・木下遥の麻雀人生！ など強力な連載陣。麻雀最強戦2025優勝記念読み切り漫画「人事天命」は成し遂げられた三連覇の秘話が語られる――。

そして話題沸騰のMリーグ関連戦術記事＆有名麻雀プロ＆VTuberの記事ページも充実、読んで楽しく強くなる。

近代麻雀2026年4月号 表紙

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、雑誌『近代麻雀』2026年4月号を2026年2月28日(土)に発売致します。

■書誌情報

雑誌名：『近代麻雀 2026年4月号』

◆発売日：2026年2月28日

◆仕様：B5

◆定価：980円（税込）

竹書房公式サイト商品詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10155662.html

＜掲載情報＞

・巻頭グラビア「東雲うみ」

「ピークアウト」塚脇永久×渋川難波

「人事天命」森遊作×須田良規

［追憶のM～木下遥～］しおざき忍×ZERO

［鴉天狗はツモりたい］千羽黒乃＋瀬畑純

［雀ゴロ日記］城埜ヨシロウ

［セトマイ］富士見倫 協力：瀬戸麻衣

［因幡はねるのハネマン麻雀］菅野航

［雀荘であった本当の話］村田らむ

［50のおっさんプロになる］漫画：谷和也 原作：近藤卓児

［むこうぶち］ 天獅子悦也

・小冊子「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」

・DVD

☆最強を決めようじゃないか？の３半荘

［麻雀最強戦2025～骨肉の争い～A卓］

［麻雀最強戦2025～骨肉の争い～B卓］

［麻雀最強戦2025～骨肉の争い～決勝］

■みどころ

巻頭グラビア・「東雲うみ」小冊子「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」［追憶のM～木下遥～］しおざき忍×ZERO

☆最強＆熱狂Mリーガー戦術

［Mの勝負飯～木下遥～］

［勝又先生の麻雀辛口進路指導 ］勝又健志

［攻める］佐々木寿人

［天才×英才のもっともっと喋れるもん］浅見真紀×茅森早香

［笑み咲きほこれ華ふぶき］黒沢咲

［俺の情緒が迷子です ］白鳥翔

［コバゴーのひとりごと］小林剛

［恐れ知らず］鈴木優

［Mリーグライフ］HIRO柴田＋蒼井ゆりか

［何も起こらなければいいのに］梶本琢程

☆記事

［NAGA何切る］川上レイ

［一緒に強くなろ］篠原冴美

［麻雀お悩み手帳］千羽黒乃

［行き当たりばったり麻雀人生］朝比奈ゆり

［麻雀白書］しぬこ

［こう打てば勝てる］渡辺航平

［天女の羽衣に縫い目が無いって本当ですか？］二階堂瑠美

［猿川家の真実］猿川真寿＋石田亜沙己

［雀愛の讃歌］湊銀貨

［令和無頼攻撃麻雀］岡崎涼太

［勝負師］荒正義

［しみったれ］長村大

［麻雀最強戦2025］梶本琢程

［近代麻雀占い］KOMO＋大石まさる

［でかピン麻雀入門］山崎一夫＋西原理恵子

［我れ悪党なり］桜井章一

［麻雀ジャーナル］

［近代麻雀編集長の本音］

