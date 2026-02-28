『近代麻雀』2026年4月号2月28日発売！ 表紙＆巻頭グラビアはその魅力に釘付けになっちゃう、東雲うみ!! 小冊子は確実に強くなる「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」
今号の表紙は東雲うみ!! 可愛すぎてやばい。付録小冊子は相手の鳴きや手牌から読み確実に強くなる「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」。そしてDVDは「麻雀最強戦2025～骨肉の争い～」の最強を決めようじゃないか!?の３半荘をまるごと収録。
大人気漫画ラインナップ「むこうぶち」「ピークアウト」、Mリーガーの人生を紐解く「追憶のM」は華と知性を備えた美しきMリーグ公式レポーター・木下遥の麻雀人生！ など強力な連載陣。麻雀最強戦2025優勝記念読み切り漫画「人事天命」は成し遂げられた三連覇の秘話が語られる――。
そして話題沸騰のMリーグ関連戦術記事＆有名麻雀プロ＆VTuberの記事ページも充実、読んで楽しく強くなる。
近代麻雀2026年4月号 表紙
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、雑誌『近代麻雀』2026年4月号を2026年2月28日(土)に発売致します。
■書誌情報
雑誌名：『近代麻雀 2026年4月号』
◆発売日：2026年2月28日
◆仕様：B5
◆定価：980円（税込）
竹書房公式サイト商品詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10155662.html
＜掲載情報＞
・巻頭グラビア「東雲うみ」
「ピークアウト」塚脇永久×渋川難波
「人事天命」森遊作×須田良規
［追憶のM～木下遥～］しおざき忍×ZERO
［鴉天狗はツモりたい］千羽黒乃＋瀬畑純
［雀ゴロ日記］城埜ヨシロウ
［セトマイ］富士見倫 協力：瀬戸麻衣
［因幡はねるのハネマン麻雀］菅野航
［雀荘であった本当の話］村田らむ
［50のおっさんプロになる］漫画：谷和也 原作：近藤卓児
［むこうぶち］ 天獅子悦也
・小冊子「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」
・DVD
☆最強を決めようじゃないか？の３半荘
［麻雀最強戦2025～骨肉の争い～A卓］
［麻雀最強戦2025～骨肉の争い～B卓］
［麻雀最強戦2025～骨肉の争い～決勝］
■みどころ
巻頭グラビア・「東雲うみ」
小冊子「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」
［追憶のM～木下遥～］しおざき忍×ZERO
☆最強＆熱狂Mリーガー戦術
［Mの勝負飯～木下遥～］
［勝又先生の麻雀辛口進路指導 ］勝又健志
［攻める］佐々木寿人
［天才×英才のもっともっと喋れるもん］浅見真紀×茅森早香
［笑み咲きほこれ華ふぶき］黒沢咲
［俺の情緒が迷子です ］白鳥翔
［コバゴーのひとりごと］小林剛
［恐れ知らず］鈴木優
［Mリーグライフ］HIRO柴田＋蒼井ゆりか
［何も起こらなければいいのに］梶本琢程
☆記事
［NAGA何切る］川上レイ
［一緒に強くなろ］篠原冴美
［麻雀お悩み手帳］千羽黒乃
［行き当たりばったり麻雀人生］朝比奈ゆり
［麻雀白書］しぬこ
［こう打てば勝てる］渡辺航平
［天女の羽衣に縫い目が無いって本当ですか？］二階堂瑠美
［猿川家の真実］猿川真寿＋石田亜沙己
［雀愛の讃歌］湊銀貨
［令和無頼攻撃麻雀］岡崎涼太
［勝負師］荒正義
［しみったれ］長村大
［麻雀最強戦2025］梶本琢程
［近代麻雀占い］KOMO＋大石まさる
［でかピン麻雀入門］山崎一夫＋西原理恵子
［我れ悪党なり］桜井章一
［麻雀ジャーナル］
［近代麻雀編集長の本音］
■X(旧Twitter)公式SNS
キンマweb＠竹書房公式：https://x.com/kinmaweb
麻雀最強戦〈公式〉：https://x.com/mjsaikyosen
■連載誌情報
近代麻雀：毎月１日発売の麻雀漫画専門誌。『老境博徒伝SOGA』、『むこうぶち』とスピンオフ作品『お疲れ様です後堂さん』、『ピークアウト』、『追憶のM Mたちの人生を紐解く』など麻雀好きの心を熱くする漫画多数連載。さらに佐々木寿人、小林剛などMリーガーのコラム多数連載中。
■近代麻雀THE WEB
麻雀漫画専門誌『近代麻雀』のオフィシャルサイト。
『近代麻雀』の最新号情報や『むこうぶち』『ピークアウト』など人気作品のコミックス新刊案内、『麻雀最強戦』新作DVD発売情報ほか情報満載！
https://kinma.takeshobo.co.jp/
■キンマweb
麻雀マンガ専門誌『近代麻雀』の竹書房が運営する麻雀ニュース・情報サイトです。
Mリーグ速報・観戦記は試合即日掲載！近代麻雀編集部による麻雀ルール解説、麻雀役、点数計算、麻雀用語のほか、麻雀最強戦、麻雀マンガ、プロ雀士のコラム、おすすめ雀荘など、あらゆる麻雀情報を無料で読めます。
https://kinmaweb.jp/
■近代麻雀note
「近代麻雀」編集部が運営する公式note。
Mリーグ、最強戦、戦術、マンガ、など毎月約40本更新。
https://note.com/kinma
■［ピークアウト］塚脇永久×渋川難波
ピークアウト 01
ピークアウト 02
ピークアウト 03
ピークアウト 04
■［人事天命］森遊作×須田良規
人事天命 01
人事天命 02
人事天命 03
人事天命 04
■［追憶のM～木下遥～］しおざき忍×ZERO
追憶のM～木下遥～ 01
追憶のM～木下遥～ 02
追憶のM～木下遥～ 03
追憶のM～木下遥～ 04
■［鴉天狗はツモりたい］千羽黒乃＋瀬畑純
鴉天狗はツモりたい 01
鴉天狗はツモりたい 02
鴉天狗はツモりたい 03
鴉天狗はツモりたい 04
■［むこうぶち］ 天獅子悦也
むこうぶち 01
むこうぶち 02
むこうぶち 03
むこうぶち 04
■株式会社竹書房
1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。
https://www.takeshobo.co.jp/