『近代麻雀』2026年4月号2月28日発売！　表紙＆巻頭グラビアはその魅力に釘付けになっちゃう、東雲うみ!! 　小冊子は確実に強くなる「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」

株式会社竹書房

今号の表紙は東雲うみ!!　可愛すぎてやばい。付録小冊子は相手の鳴きや手牌から読み確実に強くなる「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」。そしてDVDは「麻雀最強戦2025～骨肉の争い～」の最強を決めようじゃないか!?の３半荘をまるごと収録。


大人気漫画ラインナップ「むこうぶち」「ピークアウト」、Mリーガーの人生を紐解く「追憶のM」は華と知性を備えた美しきMリーグ公式レポーター・木下遥の麻雀人生！　など強力な連載陣。麻雀最強戦2025優勝記念読み切り漫画「人事天命」は成し遂げられた三連覇の秘話が語られる――。


そして話題沸騰のMリーグ関連戦術記事＆有名麻雀プロ＆VTuberの記事ページも充実、読んで楽しく強くなる。



近代麻雀2026年4月号　表紙

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、雑誌『近代麻雀』2026年4月号を2026年2月28日(土)に発売致します。



■書誌情報


雑誌名：『近代麻雀　2026年4月号』


◆発売日：2026年2月28日


◆仕様：B5


◆定価：980円（税込）


竹書房公式サイト商品詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10155662.html



＜掲載情報＞


・巻頭グラビア「東雲うみ」


「ピークアウト」塚脇永久×渋川難波


「人事天命」森遊作×須田良規


［追憶のM～木下遥～］しおざき忍×ZERO　


［鴉天狗はツモりたい］千羽黒乃＋瀬畑純


［雀ゴロ日記］城埜ヨシロウ


［セトマイ］富士見倫　協力：瀬戸麻衣


［因幡はねるのハネマン麻雀］菅野航


［雀荘であった本当の話］村田らむ


［50のおっさんプロになる］漫画：谷和也　原作：近藤卓児


［むこうぶち］ 天獅子悦也


・小冊子「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」



・DVD


☆最強を決めようじゃないか？の３半荘　


［麻雀最強戦2025～骨肉の争い～A卓］


［麻雀最強戦2025～骨肉の争い～B卓］


［麻雀最強戦2025～骨肉の争い～決勝］



■みどころ



巻頭グラビア・「東雲うみ」

小冊子「ゼロ秒思考の麻雀～手牌読みの法則～」


［追憶のM～木下遥～］しおざき忍×ZERO　


☆最強＆熱狂Mリーガー戦術


［Mの勝負飯～木下遥～］


［勝又先生の麻雀辛口進路指導 ］勝又健志


［攻める］佐々木寿人


［天才×英才のもっともっと喋れるもん］浅見真紀×茅森早香


［笑み咲きほこれ華ふぶき］黒沢咲


［俺の情緒が迷子です ］白鳥翔


［コバゴーのひとりごと］小林剛


［恐れ知らず］鈴木優


［Mリーグライフ］HIRO柴田＋蒼井ゆりか


［何も起こらなければいいのに］梶本琢程



☆記事


［NAGA何切る］川上レイ


［一緒に強くなろ］篠原冴美


［麻雀お悩み手帳］千羽黒乃


［行き当たりばったり麻雀人生］朝比奈ゆり


［麻雀白書］しぬこ


［こう打てば勝てる］渡辺航平


［天女の羽衣に縫い目が無いって本当ですか？］二階堂瑠美


［猿川家の真実］猿川真寿＋石田亜沙己


［雀愛の讃歌］湊銀貨


［令和無頼攻撃麻雀］岡崎涼太


［勝負師］荒正義


［しみったれ］長村大


［麻雀最強戦2025］梶本琢程


［近代麻雀占い］KOMO＋大石まさる


［でかピン麻雀入門］山崎一夫＋西原理恵子


［我れ悪党なり］桜井章一


［麻雀ジャーナル］


［近代麻雀編集長の本音］



■X(旧Twitter)公式SNS


キンマweb＠竹書房公式：https://x.com/kinmaweb


麻雀最強戦〈公式〉：https://x.com/mjsaikyosen



■連載誌情報


近代麻雀：毎月１日発売の麻雀漫画専門誌。『老境博徒伝SOGA』、『むこうぶち』とスピンオフ作品『お疲れ様です後堂さん』、『ピークアウト』、『追憶のM　Mたちの人生を紐解く』など麻雀好きの心を熱くする漫画多数連載。さらに佐々木寿人、小林剛などMリーガーのコラム多数連載中。



■近代麻雀THE WEB


麻雀漫画専門誌『近代麻雀』のオフィシャルサイト。


『近代麻雀』の最新号情報や『むこうぶち』『ピークアウト』など人気作品のコミックス新刊案内、『麻雀最強戦』新作DVD発売情報ほか情報満載！


https://kinma.takeshobo.co.jp/



■キンマweb


麻雀マンガ専門誌『近代麻雀』の竹書房が運営する麻雀ニュース・情報サイトです。


Mリーグ速報・観戦記は試合即日掲載！近代麻雀編集部による麻雀ルール解説、麻雀役、点数計算、麻雀用語のほか、麻雀最強戦、麻雀マンガ、プロ雀士のコラム、おすすめ雀荘など、あらゆる麻雀情報を無料で読めます。


https://kinmaweb.jp/



■近代麻雀note


「近代麻雀」編集部が運営する公式note。


Mリーグ、最強戦、戦術、マンガ、など毎月約40本更新。


https://note.com/kinma



■［ピークアウト］塚脇永久×渋川難波



■［人事天命］森遊作×須田良規



■［追憶のM～木下遥～］しおざき忍×ZERO



■［鴉天狗はツモりたい］千羽黒乃＋瀬畑純



■［むこうぶち］ 天獅子悦也



■株式会社竹書房


1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。


https://www.takeshobo.co.jp/