【ソーシャルワーカーを目指す学生が先生に！】近隣の小学校、中学校でヘルプマークを啓発！

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの国際こども・福祉カレッジの福祉心理学科2年生の学生は、2月17日（火）に新潟市立鳥屋野中学校1年生と、新潟市立鏡淵小学校3年生を対象に、ヘルプマークを知ってもらう事を目的に啓発活動を行いました。

福祉心理学科の学生は、将来ソーシャルワーカーとして医療現場や福祉施設、学校などで、生活に課題を抱えた人を支援するために、社会福祉士、精神保健福祉士の国家資格取得を目指して学んでいます。

学習カリキュラムの一つに「SDGｓと国際理解」という科目があり、世界、日本、そして地域の抱える多くの深刻な現状課題を知り、理解を深める中で「自分達も何か具体的な活動をしたい」と考え、「SDGｓ11：住み続けられるまちづくりを」をテーマにヘルプマークの啓発活動に取り組む事としました。

ヘルプマークは義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方からの援助や配慮を必要としていることを知らせることで援助を得やすくなるよう、作成されたマークです。

それぞれの地域で、だれもが安心して住み続けられるまちづくりを目指すために、ヘルプマークの存在を多くの方に伝えたいと考え、当校と交流のあるそれぞれの学校にご協力いただき、総合的な学習時間の一環で啓発目的のプレゼンテーションを実施することができました。

発表に向けた資料作りでは、小学生、中学生それぞれに分かりやすく伝えるため、絵や図を多く取り入れ、楽しみながら学んでもらえるようにクイズ形式したりするなど様々な工夫をしました。

具体的にはヘルプマークを携帯している人が電車内で苦しくなってしまった場面や、買い物中に地震にあった場面を例にあげて、「こんな時はどう対応したらよいか」について対話をしながら考えてもらうことで、ヘルプマークを身近に感じてもらうことができました。

福祉心理学科2年生の澤田純生さんは「自分たちが学んだ事を、分かりやすく伝えるためにはどうしたらいいのかを考えながらクラスメイトと意見を出し合い、工夫を重ねて完成させることができました。プレゼンテーションを終えてのアンケートでは、ヘルプマークを理解してもらえたと実感できたので、本当にやってよかったです。自分達にとってもとてもいい経験になりました。」と今回の活動を振り返りました。

実際の啓発活動の様子と生徒、児童のみなさんからの感想

１. 2026年2月17日（火）午前 新潟市立鳥屋野中学1年生（240名）

・「今までヘルプマークを知らなかったけど、今後は地域で見かけたら、困っていることが無いか意識していきたいです。」

・「ヘルプマークの事を妹にも教えたいと思いました。楽しかったです。」

２. 2026年2月17日（火）午後 新潟市立鏡淵小学校3年生（34名）

・「イラストや字が多く分かりやすく、見やすかったです。こんご、こまっている人がいたら声をかけたいです。」

・「弟もマークをつけているので、よいアドバイスになりました。ありがとうございました。」

今回のヘルプマーク啓発活動は、ソーシャルワーカーを目指す学生にとって、生活に課題を抱えた方への支援のために、地域に働きかける事の大切さを体験的に学ぶことが出来た大変貴重な経験となりました。

学校法人国際総合学園 国際こども・福祉カレッジ

学校長：羽田春喜

所在地：新潟県新潟市中央区花園1-1-12

ＵＲＬ：https://www.wm-c.ac.jp/

