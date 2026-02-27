【Dior】「第51回セザール賞」授賞式でディオールを着用したセレブリティ

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年2月26日、パリにて開催された 「第51回セザール賞」授賞式にて、カミーユ・コッタン、アフシア・エルジ、ナディア・メリティ、メラニー・ティエリー、フィネガン・オールドフィールド、レベッカ・マルデール、ヴァレリア・ブルーニ＝テデスキがディオールを纏い、登場しました。

カミーユ・コッタンはプリーツとドレープが施されたブラックのシルクドレスを着用し、シューズを合わせました。

アフシア・エルジは、カウルバックがエレガントにドレープされたネイビーのスパンコールドレスに、シューズを合わせました。

ナディア・メリティは、ブラックのウール＆シルクジャケット、ベスト、パンツからなるアンサンブルに、コットンシャツと、シルクスカーフ、そしてシューズを合わせた装いで登場しました。

メラニー・ティエリーは、エレガントなレープと花柄の刺繍が施された、ベージュのシルクサテンドレスを纏って登場しました。

フィネガン・オールドフィールドは、ネイビーウール＆シルクのピークドラペルダブルブレスト 3ピースタキシードに、ホワイトのコットン クラシックシャツと、レッド、グリーン、ネイビーのストライプ柄のシルクネクタイを合わせ、ブラックレザーダービーシューズを着用しました。

レベッカ・マルデールは、エレガントなプリーツとドレープが施された、ブラックのシルクジョーゼットドレスを着用しました。

ヴァレリア・ブルーニ＝テデスキは、ドレープがエレガントに施され、結ばれた、ネイビーのストラップレス モアレファイユドレスを着用しました。

