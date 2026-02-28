【2/28より】【石川県】最大600万円(補助率1/2)「高温等気象災害対策緊急支援事業」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
「高温等気象災害対策緊急支援事業」の公募が開始します！
募集期間：令和8年3月2日～令和8年3月23日
事業実施期間：令和8年4月1日～令和9年3月31日
気象災害対策に資する施設及び設備に対して、最大600万円（補助率1/2)を補助します。
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
----------------------------------
対象者
認定農業者、認定新規就農者、又は、農業者3戸以上からなる組織
※認定農業者や認定新規就農者は認定予定者でも申請可
-----------------
対象事業1 気象災害対策（熱中症対策含む）の効果（Sランク）
(1)気象災害に強い施設
・耐候性ハウス、高軒高ハウス（軒高1.8m以上）
※但し、付帯設備は、ハウスと一体的に導入する場合に限り導入できる
-----------------
対象事業2 気象災害対策（熱中症対策含む）の効果（Aランク）
(1)高温対策設備・機械・資材
・換気装置（天窓、妻窓、換気扇、循環扇、外気導入）、冷房装置（細霧冷房、地下水冷房含む）、高機能性遮熱資材（熱線遮断資材、高通気性防虫ネット等）
(2)干ばつ対策設備・機械
・自動かん水装置（自動給水栓含む）、給水ポンプ、スプリンクラー、簡易な井戸掘削（付帯設備含む）
-----------------
対象事業3 気象災害対策（熱中症対策含む）の効果（Bランク）
(1)高温対策機械（収穫後対策）
・色彩選別機
(2)高温時の労働負荷低減機械
・自動草刈り機（リモコン式、アーム式含む）、農業用ドローン、コンバインのキャビン
(3)大雨・強風・豪雪対策設備・機械
・サブソイラー、溝堀機、排水ポンプ、防風ネット、多目的ネット、生産施設（ハウスや果樹棚）の補強
-----------------
補助率 2分の1以内
補助上限額：300万円（但し、ハウスを導入する場合、助成対象者あたり 600万円）
----------------------------------
