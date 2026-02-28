「まだ早い」は本当か？全国1万人の中高生がコンドームに〈触れて〉学んだ実践が、ついに書籍化『びわこん・レポート』今春刊行へ

びわこんどーむプロジェクト

全国の学校現場で広がってきた、コンドームに実際に触れて学ぶ授業の記録が、初めて一冊の書籍として刊行されます。

ペアで手指へのコンドーム装着練習を行う授業風景（びわこんどーむプロジェクト提供）

びわこんどーむプロジェクトは、全国の中学校・高校で実施してきた、コンドームに実際に触れて学ぶ授業の記録をまとめた書籍『びわこん・レポート ―中高生が〈触れて〉学んだ関係性の授業』を2026年春に刊行します。

本プロジェクトは滋賀県の公立高校で始まり、これまでに全国81校で授業を実施し、延べ1万人以上の中高生が参加してきました。

『びわこん・レポート』概要

■ 生徒の声で構成された教育実践の記録

本書の特徴は、中高生2,551名のアンケート自由記述をほぼ網羅的に掲載している点にあります。

「まだ早い」という声は本当なのか。

調査では、中学1年生の59％が「小学校低学年から中学1年生」の学年で学ぶのが適当と回答しました。生徒自身が“早すぎる”とは考えていないという事実が、データとして示されています。一方で、高校3年生では76%がコンドームの実物に触れたのが初めてという回答が見られています。

本書は、コンドームの解説書ではありません。

生徒が実際に〈触れる〉ことで何が起きたのか。その揺らぎや違和感、戸惑い、納得、変化の過程を、言葉の温度を落とさず記録しています。

さらに、生徒の声だけでなく、授業を引き受けた教員や養護教諭、外部講師の寄稿も収録し、現場の判断や葛藤も含めて網羅的に掲載しています。

■ AI時代に失われつつある「他者との関係性の中で考える力」

AIに質問すれば答えが得られる時代です。しかし、「自分がどう判断するか」を他者と共に考える経験は、自然には生まれません。

情報過多、孤立化、同調圧力。こうした現代社会の構造の中で、本書は身体を通した学びがどのように当事者意識を生むのかを具体的に示します。

AI時代における教育の核心は、知識の提供ではなく、関係性の中で考える経験にあります。本書は、その実践を記録した内容となっています。

■ 元公立高校教員・JICA協力隊経験者による実践

本プロジェクトを立ち上げたのは、元公立高校教員であり、JICA海外協力隊としてケニアでエイズ対策に従事した経験を持つ代表です。

2021年にはクラウドファンディングを実施し、225名以上の支援者から約185万円の支援が集まりました。その資金により、自主練習用コンドーム2個と解説書をセットにした教材「びわこんどーむ」1万個以上が制作されました。教材は全国の学校へ届けられ、授業は81校で実施されました。

本書は、コンドームを教材とした教育実践の記録であると同時に、現代社会において生徒がどのように判断を形成していくのか、その過程を示す内容となっています。

コンドームの耐久性を観察するワークの様子（びわこんどーむプロジェクト提供）

授業では、生徒がペアでコンドームを手指に装着し、素材や耐久性を確かめながら互いの反応を観察します。体験を先に置くことで、戸惑いや違和感、安心感といった多様な感情が生まれ、それを言葉にする過程が学びの中心となります。

教材「びわこんどーむ」のパッケージを読む生徒（びわこんどーむプロジェクト提供）

教育に関わる方々はもちろん、保護者の方、そしてこれまで性教育について深く考える機会がなかった大人にとっても、大人自身が「性教育」とは何かをあらためて見つめ直すきっかけとなる一冊です。

■びわこんどーむプロジェクトとは

〈びわこんどーむプロジェクト〉は、生徒がコンドームに実際に触れる体験を通して、性や関係性について主体的に考える授業として、滋賀県の高校で始まりました。

2021年にはクラウドファンディング(https://camp-fire.jp/projects/411490/view)を実施し、225名以上の支援者から約185万円の支援が集まりました。その資金により、自主練習用コンドーム2個と解説書をセットにした教材「びわこんどーむ」1万個以上が制作されました。教材は全国の学校へ届けられ、授業は81校で実施されています。

また、授業実践をもとにした生徒アンケートの分析結果については、過去のリリースでも公開しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000127159.html

■書籍概要

書名：びわこん・レポート

―中高生が〈触れて〉学んだ関係性の授業

著者：びわこんどーむプロジェクト代表

発行：ゆまに書房（大修館書店グループ）

発売：2026年5月頃予定

発信元：びわこんどーむプロジェクト

■著者プロフィール

清水 美春

びわこんどーむプロジェクト代表

元滋賀県立高校教員（教員歴19年）

滋賀県立高校の保健体育科教諭として進学校や夜間定時制、滋賀県教育委員会で勤務し、現職参加で青年海外協力隊としてケニアに派遣され、エイズ対策に従事した。

現在は大学職員として勤務する傍ら、立命館大学大学院先端総合学術研究科に在籍。文化人類学の視点から、触覚・性的快楽・関係性・性教育に関する研究を行っている。

■お問い合わせ先

Biwacon.com(http://www.biwacon.com/)