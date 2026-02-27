【2026/3/1リニューアルOPEN】大阪・奈良県境「暗峠」で、里山の休日を。絶景×たまご×キャンプ×どうぶつを一度に楽しめる「クラガリビレッジ」が本格始動

株式会社ビー

株式会社タカラ開発（本社：大阪府大阪市、代表取締役：松岡祥一）と株式会社ビー（本社：兵庫県姫路市、代表取締役：中谷晴）は、大阪府と奈良県生駒市の県境に位置する歴史ある峠道「暗峠（くらがりとうげ）」にて共同運営する体験施設「クラガリ ビレッジ（KURAGARI VILLAGE）」を、2026年3月1日（日）にリニューアルオープンいたします。

生駒山の景色を眺め、カフェで卵料理を味わい、動物たちの暮らしをそばで感じながら、アスレチックや小川遊び、さらにはキャンプまで満喫できる--。

ファミリー、アウトドア好き、写真・動画を楽しむ若い世代まで、過ごし方の幅が広い“里山の自然体験拠点”として、日帰りから宿泊まで受け入れ体制を整えました。

■見どころ

１.：卵が主役の「egg cafe（エッグカフェ）」

リニューアルした「egg cafe（エッグカフェ）」は、スタッフが愛情たっぷり育てた鶏の採れたて卵を贅沢に使った“卵づくし”メニューが自慢です。

・ プレミアムオムライスセット：朝採れ卵を贅沢に使った一皿。とろっとした口当たりのオムライスに、自家製タルタルたっぷりのチキン南蛮を添えた、卵づくしの満足セット。

・ 希少なアローカナ卵を使用した卵かけごはん（TKG）：

3日に1度しか採れない“幸せを運ぶ青い卵”と呼ばれる特別な卵を使用した卵かけご飯。

栄養価も高く、濃厚なコクと旨みがそのまま味わえる贅沢な一杯です。

※上：もみじ 下：アローカナ

・ 極上プリン：卵を贅沢に使った、濃厚なコクとやさしい甘さが広がる、なめらかで贅沢な味わいです。テラス席で景色を眺めながら、自然の空気と一緒に味わう食事は、日帰りでも小さな旅行気分を演出します。

２.：朝が心地いいキャンプ場「朝とれたまごBASE( ベース )」

キャンプ場の名前は「朝とれたまごBASE( ベース )」。生駒山の朝日と澄んだ空気の中で過ごす時間は、ここならではの魅力です。さらに、敷地内で採れたばかりの卵を朝食として味わえるのも、このキャンプ場ならではの体験。キャンプ場のそばには小川が流れ、季節ごとの自然遊びも楽しめます。

さらに、日帰り（デイユース）利用も開始予定。宿泊だけでなく、「まずは気軽にアウトドアを体験したい」という方にも利用しやすい形に広がります。

◎朝とれたまごBASE( ベース )のご予約はこちらから承ります。(https://reserva.be/bee0)

３.：どうぶつたちと出会える、特別なひととき

施設内には、山羊、ミニチュアホース、鶏、アヒルなどが暮らしています。

かわいい動物たちを身近に感じられる環境の中で、子どもたちの好奇心や感性が自然と育まれる場を目指しています。大人にとっても、肩の力が抜けるようなひとときになります。

４.：アスレチック＆小川遊びで、自然の中をのびのびと

敷地内には、巨木アスレチック／ブランコ／滑り台／トランポリンなど、自然の中で体を動かせる遊び場も整備。

加えて、小川遊びも楽しめるため、季節によって楽しみ方が変わるのも特徴です。家族で一日滞在しても、過ごし方に選択肢がある設計になっています。

〇施設概要

施設名：KURAGARI VILLAGE（クラガリビレッジ）

リニューアルオープン日：2026年3月1日（日）

所在地：〒630-0236 奈良県生駒市西畑町880-2

駐車場：45台

主な体験：カフェ／キャンプ／動物／アスレチック／小川遊び

〇各サービスの詳細

■ egg cafe（エッグカフェ）

営業時間：10:30～15:00（L.O. 14:30）

定休日：毎週水曜日

決済方法：券売機にて、クレジットカード、電子マネー、現金、PayPayなどの利用が可能

■ 朝とれたまごBASE（キャンプ場）

宿泊利用：チェックイン 13:00～16:00 ／ チェックアウト 翌11:00

日帰り利用（デイユース）：2026年3月中旬よりサービス開始予定

定休日：なし（無休）

決済方法：現金支払いのみ

〇アクセスに関するお願い（安全のため）

暗峠周辺は、坂が急で道幅が狭い区間があります 。安全のため、奈良側（生駒側）からのアクセスを推奨しています 。

〇公式情報：

【 カフェ 】

WEB：KURAGARI VILLAGE(https://www.kuragari-village.com/)

Instagram：eeg cafe KURAGARI(https://www.instagram.com/eggcafe_kuragari/?hl=ja)

【 キャンプ 】

WEB：朝とれたまごBASE(https://asatoretamago.bee-outdoor.jp/)

Instagram：朝とれたまごBASE(https://www.instagram.com/asatoretamagobase/)

利用予約：朝とれたまごBASE(https://reserva.be/bee0)