独自の評価項目で“隠れた貢献”も称える「マモルアワード2025」を開催

株式会社マモル

「街をマモル。人をマモル。そして、話せる気楽さもマモル。」をコンセプトに掲げる株式会社マモル（所在地：東京都世田谷区、代表者：新舘 豊晃、以下当社）は 、2025年度に顕著な貢献をした社員およびパートナー企業を表彰する「マモルアワード2025」を開催いたしました。

当社は世田谷区を中心に、道路や上下水道といった生活基盤の整備を通じて「当たり前を守る」ことを使命としています 。この使命を全うするためには、社員一人ひとりの成長はもちろん、高い技術力を持ち、共に現場を支えてくださるパートナー企業の皆様との連携が不可欠です。

本アワードは、数値化しにくい現場での配慮や地域への貢献、そして「次世代型人材」としての学びの姿勢を正当に評価するために企画されました。特に優れた施工品質を提供した企業様への表彰枠も作り、地域インフラを支える「チーム・マモル」全体の士気向上を図ります。

■ 2025年度の表彰社員・企業

MVP賞：公共インフラの整備において、最も「当たり前を守る」誠実な姿勢と高い施工品質につながる行動をした社員。

・優良工事賞：施工精度の高さに加え、周辺住民への配慮や安全対策において極めて模範的な対応を行い、公共インフラの品質向上に大きく寄与した企業。

株式会社YAMATO様有限会社武城建設様有限会社颯廣建設様中沢建設株式会社様■株式会社マモル会社概要

株式会社マモルは、世田谷区を中心に公共インフラ整備を担う建設会社です。「当たり前を守る」ことを使命に、道路や上下水道といった生活基盤の整備を行っています。

社員第一の経営を掲げ、障がい者雇用や地域貢献にも積極的に取り組み、“人と地域”の両方を支える企業を目指しています。

【会社概要】

法人名：株式会社マモル

代表者：新舘 豊晃

所在地：〒157-0077 東京都世田谷区鎌田二丁目12番13号,NDハイム7 202

設立：平成15年11月

事業内容：公共事業建設事業

コーポレートサイト: https://mmr-corp.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社マモル お問合せ窓口

MAIL: mamoru@mmr-corp.jp