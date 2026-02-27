ポスティング最大手「アト」× 東海三県で放送事業を行う「メ～テレ」がタッグ｜名古屋エリア特化のポスティング新媒体「＠LETTER with メ～テレ」3月30日(月)配布開始

株式会社アト

ポスティング事業で国内最大手の株式会社アト（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：奈須田洋平、以下「アト」）は、名古屋テレビ放送株式会社（本社：愛知県名古屋市、以下「メ～テレ」）と共同し、名古屋エリアにおける新しい価値を届けるポスティング型情報媒体「＠LETTER（アットレター） with メ～テレ」を2026年3月30日（月）に発行いたします。

■@LETTER（アットレター）とは

ポスティング(R)業界NO.1（※1）の株式会社アトがお届けする、地域密着型新メディアです。各地域に特化した情報を掲載した巻紙を熨斗に見立て、広告主様のチラシを包み生活情報ギフトとして配布します。

※1：ポスティング事業における売上高、ポスティング事業の自社拠点数、自社の配布スタッフ月間稼働数、年間の配布部数、取引先数累計。日本市場におけるポスティング事業の主要企業を対象に2024年度の実績を調査（2025年10月/TFCO株式会社調べ）

■ 開発の背景と目的

デジタル広告が氾濫する昨今、エリアを絞って確実に情報を届ける「ポスティング」の価値が再評価されています。一方で、情報の「信頼性」や「手に取ってもらうためのきっかけ」が課題となっていました。 そこで、ポスティングの圧倒的な配布機動力を持つ「アト」と、東海三県で放送事業を行う「メ～テレ」が協業。ポスティング広告を「自宅に持ち帰りたくなる、貰って嬉しい価値ある情報」へとアップデートしました。

■ 「＠LETTER with メ～テレ」の強み

１．「メ～テレ」連動コンテンツによる生活者の共感醸成

メ～テレの番組連動コンテンツを盛り込み、名古屋エリアの生活者が貰って嬉しくなるレターとして機能。通常のポスティングにはない興味と共感を醸成し、リビングでの保存性向上を目指します。

２．事前告知チラシの配布による独自の「配布許諾」スキーム

「@LETTER with メ～テレ」を配布予定の全エリアに対して、事前に事業開始のお知らせと受取拒否方法を記載したチラシを全戸配布し、配布不要世帯をリスト化。

リストを除外した世帯のみに配布することで安全に情報をお届けします。

３．ポスティング最大手「アト」による配布品質

配布にあたってはナショナルクライアント基準の配布を実施。自社開発の「GPS管理システム」や「専用クレーム窓口」の設置だけでなく、独自基準の研修プログラムを受講したパートナーが配布を行い、トラブルやクレームを低減します。

４．読者参加型の「懸賞企画」

懸賞に応募するという目的で誌面を確認しやすく、挟み込まれた広告物への接触が必然的に発生します。懸賞への応募には「アンケート回答」を付加し属性情報を取得。コンテンツの改良に活かします。

■ 媒体概要

媒体名： ＠LETTER with メ～テレ

配布予定日： 2026年3月30日（月）～4月5日（日）

配布エリア： 愛知県名古屋市中川区・熱田区・港区

配布予定部数：10万部

配布形態： 各家庭への戸別ポスティング

内容： メ～テレ番組情報、地元のトレンド、読者懸賞企画等

■ 今後の展望

今回発行の結果を見ながら、年4回(4月・7月・10月・12月)の発行と名古屋市100万部の発行を目指します。

コンテンツについてはテレビCMとポスティングを連動させたパッケージ商品の展開や、QRコードを活用したデジタル連携など、オフラインとオンラインを横断する「地域で選ばれるダイレクトマーケティングツール」として、名古屋エリアの企業・住民の皆様に貢献してまいります。

【株式会社アトについて】

日本全国に拠点を展開し、年間配布枚数、シェアともに国内最大級を誇るポスティング会社です。「真面目に届ける」を追求し、独自のGPS管理システムやデータ分析を用いた高精度な配布サービスを提供しています。

・創業 ：2003年6月

・代表 ：奈須田洋平

・所在地 ：東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F We Work麹町

・事業内容：ポスティング・DTP・WEBデザイン・印刷等・SP事業全般

・HP ：https://www.ato-co.jp/

・商標登録：ポスティング（商標登録番号4984197号）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アト 広報担当

TEL：0120-555-001 / Email：pr@ato-co.jp