《新連載 試し読み》遊郭の楼主×毒を宿す少女の婚姻譚『毒入り姫の嫁入り』がマンガアプリPalcyにて連載

株式会社講談社『毒入り姫の嫁入り』（原作：卯月みか / 漫画：朝比奈寿）が2026年2月27日よりマンガアプリPalcy（パルシィ）にて連載配信をスタートします。

Palcy初登場となる卯月みか先生×朝比奈寿先生初タッグ作がPalcy初登場。

花魁が行き交う華麗な遊郭を舞台に、“毒を宿す少女”の運命が大きく動き出します。

『毒入り姫の嫁入り』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて2026年2月27日より、毎週金曜日更新で連載配信をスタートします。

初回は第１話の５エピソードが完全無料で公開！

■あらすじ

毒入りの私を救ってれたのは、遊郭の大楼主さまーー。

「捨てる命なら、俺が貰おう」

体液に毒を持つ、特殊な一族のもとに生まれた灯里。

両親が他界した後は、叔父の家で下女として働いていたが、毒入りの体を隠していたため「気味が悪い」と虐げられていたーーー。

ある時、百華遊郭の中でも一、二を争う妓楼の楼主で、資産家の雪が灯里の家を訪れる。

雪は莫大な支度金を用意して灯里を妻に迎えたいと言うが、彼はある秘密を抱えていてーーー!?︎

■みどころ

理不尽ないじめに耐えながら生きる、孤独な少女・灯里。

口元を布で覆い、肌を隠し続けているのは――彼女の体に“触れれば死ぬ毒”が宿っているからです。

その事情を知らない周囲は、異様に映るその姿に不気味さを覚え、彼女をいっそう忌み嫌ってしまいます。

しかしある日、子息を守るため身を挺した瞬間、運命が急転します。

噛みついた犬が苦しみ出して絶命し、灯里は“怪物”としてさらに追い詰められてしまうのです。

善意すら罪になってしまう世界で、それでも誰かを守ろうとする彼女の姿に心を揺さぶられます。

そんな彼女を見つめていたのが、圧倒的な存在感を放つ美貌の楼主。

灯里の“毒”に興味を示し、莫大な支度金で妻に迎えると告げますが、その真意は謎に包まれたまま。

救いなのか、取引なのか、それとも――。

孤独な少女×謎多き楼主。

危うくも惹きつけられる関係のはじまりから、ページをめくる手が止まりません。

毒を抱えた少女の運命が動き出す、“愛か策略か”の嫁入り譚に注目です。

▼原作：卯月みか先生 Xアカウント：@momo_20180707(https://x.com/momo_20180707)

▼漫画：朝比奈寿先生 Xアカウント：@koto_asahina_7(https://x.com/koto_asahina_7)

▼作品ハッシュタグ：「#毒入り姫」で投稿・検索！

■第1話 試し読み

▶マンガの続きはマンガアプリPalcyで！https://palcy.jp/comics/2508

