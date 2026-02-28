【先行カット解禁】グラビア界のWシンデレラ・溝端 葵＆高野 真央が表紙＆巻頭を飾るグラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Spring』が4月13日に発売決定！

株式会社講談社

2025年末から2026年2月までにFRIDAYで掲載されたグラビアから、読者の反響が大きかったものを厳選して再録したグラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Spring』を講談社より4月13日（月）に発売いたします。特別付録として、105分のメイキングDVDが付いています。

表紙＆巻頭30Pは、とびっきりフレッシュでキュートなWシンデレラ・溝端 葵＆高野真央の“プレミアム・コラボ”

表紙&巻頭を飾るのは、昨年デビューするや瞬く間にメジャー誌のグラビアを席巻、シーンのトップで快進撃を続ける溝端 葵（24）と高野真央（22）。

Wシンデレラの“プレミアム・コラボ”をDVD連動の大ボリューム30ページで掲載。とびっきりフレッシュ＆キュートな「ダブルインパクト」をお届けします。

▼その他のラインナップ (*はDVD未収録)

志田音々／榎原依那*／宮部のぞみ／大西亜玖璃*／山岡雅弥&聖怜／大島璃乃／名前はまだない。*／ちーまき／櫻井おとの*／山田あい／小池里奈*／エリマリ姉妹

仮面ライダーヒロイン出身女優や人気声優、注目のTikToker、そして多彩なグラビアミューズたちが登場。多彩なラインナップにもご注目ください！

【書籍情報】

■タイトル：グラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Spring』

■発行：講談社

■発売日：2026年4月13日（月）

■価格：1200円(税込)