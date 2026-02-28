佐川印刷株式会社

佐川印刷株式会社は、2026年2月13日付で情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証の変更審査を完了し、適用事業所の範囲を京都本社、第2工場、第3工場に拡大したことをお知らせいたします。

弊社は2023年6月に東京ビル及び千葉工場においてISO/IEC 27001:2013を取得し、2024年5月に2022年版への規格移行審査を受審。また2025年4月には埼玉コンタクトソリューションセンター、同年6月には横浜支店に適用事業所の範囲を拡大してきましたが、この度はさらに京都本社及び第2工場、第3工場に拡大いたしました。

今後とも国際規格であるISO27001（ISMS）に基づいた情報セキュリティマネジメントシステムの継続的な運用・改善を行い、お客様からより一層信頼される企業を目指すと共に、さらなるBPO業務の受託拡大に邁進して参ります。

登録番号：JQA-IM2011

登録事業者：佐川印刷株式会社 関東ブロック

東京都品川区南品川5-2-10 佐川印刷東京ビル

登録活動範囲：顧客要求事項に基づく、紙媒体、電子媒体の制作、編集、出力、データ入力、デジタルプリント、印刷、印字、加工及び発送業務

関連事業所：

・千葉工場 千葉県習志野市芝園2-1-9

[顧客要求事項に基づく、紙媒体のデジタルプリント、印刷、印字、加工及び発送業務]

・埼玉コンタクトソリューションセンター 埼玉県越谷市西方2639-2

[顧客要求事項に基づく、紙媒体、電子媒体の制作、編集、出力、データ入力、デジタルプリント、印刷、印字、加工及び発送業務]

・横浜支店 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目9-3 新横浜ＳＨビル

[顧客要求事項に基づく、紙媒体、電子媒体の制作、編集、出力、データ入力、デジタルプリント、印刷、印字、加工及び発送業務]

・京都本社 京都府向日市森本町戌亥5番地の3

[顧客要求事項に基づく、紙媒体、電子媒体の制作、編集、出力、データ入力、デジタルプリント、印刷、印字、加工及び発送業務]

・第2工場 京都府京都市南区久世東土川町302

[顧客要求事項に基づく、紙媒体の印刷、印字、加工及び発送業務]

・第3工場 京都府京都市南区久世大薮町550番地1

[顧客要求事項に基づく、紙媒体の印刷、印字、加工及び発送業務]

初回認証登録日 2023年6月16日

最新更新日 2026年2月13日

審査・登録機関 一般財団法人 日本品質保証機構