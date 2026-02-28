所沢駅西口から徒歩約2分のエンターテイメントコラボ ラウンジ「FUNxFAN café（ファンファンカフェ）」にて、店内に"ミニコンビニ"を新たに導入しました！

はるさめカップスープや、カップ麺、ポテトスナック、チョコレート菓子、駄菓子などを揃え、完全セルフレジ・完全キャッシュレスで気軽に購入できます。

好きなものをつまみながらお仕事に集中したいときや、小腹が空いたときにもぴったり。

誰でも自由に使えるフリーラウンジ「FUNxFAN café」が、さらに"自由度高め"にアップデートします！

公式HP：https://cafe.funxfan.jp/

FUNxFAN caféとは

FUNxFAN caféは、所沢駅西口から徒歩約2分のフリーカフェラウンジです。Wi-Fiや電源もあり、作業や勉強、軽い打ち合わせ、待ち合わせなど、思い思いのスタイルで、自由に使用できます。

新導入「ミニコンビニ」って？

今回導入したミニコンビニは、店内で小腹を満たしたいときなどにうれしいスナックや軽食を、セルフで購入できる仕組みです。「ちょっと甘いものが欲しい」「今日はカップ麺でさくっと」など、気分で選べるラインナップが増えました。

取り扱いラインナップ（一例）

はるさめカップスープカップ焼きそばカップめんポテトスナックチョコレート菓子駄菓子 など

※商品ラインナップは完売や変更になる場合がございます。

対応キャッシュレス

クレジットカード（タッチ決済）QUICPayiD交通系IC

使い方はかんたん！買ったら好きな席へ

お好きな商品を選ぶ液晶画面の「お買い物をはじめる」をタッチ商品のバーコードをスキャンご希望のお支払い方法を選択お支払いあとはお好きな席で、ご自由にお過ごしください

貸切利用もOK。イベントや集まりにも使えるカフェラウンジ

FUNxFAN caféは、普段使いだけでなく貸切利用にも対応しています。店内には100インチクラスのスクリーンや複数モニター、マイク・音響などの設備があり、送別会・歓送迎会・推し活オフ会・ライブビューイング・ファンイベントなど幅広い用途で利用可能です。

詳細は店舗公式HP、または各SNSにてお気軽にお問い合わせください！

店舗情報

店名：エンターテイメントコラボ ラウンジ FUNxFAN café所在地：〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町3-5 KRP Ave 1階 FUNxFAN caféアクセス：西武池袋線・西武新宿線「所沢駅」西口 徒歩2分TEL：04-2946-7856営業時間：11:00～20:00（イベント開催時は変更の場合あり）公式サイト：https://cafe.funxfan.jp/

