【開催レポート】【2026年度版｜中小企業向け】広告費月3万円で成果を出すオーガニック×広告勝ち筋セミナーを開催

株式会社BOTANICOは、2026年2月25日（水）、オンラインにて「【2026年度版｜中小企業向け】広告費月3万円で成果を出すオーガニック×広告勝ち筋セミナー」 を開催しました。

本セミナーには、15名の申込（1人あたり獲得単価4,000円）、7名の参加（1人あたり獲得単価8,571円） があり、限られた広告費の中でもターゲット特化型セミナーとして費用対効果の高い集客を実現しました。

■開催の背景

「広告費をかければ成果が出る」という時代は終わりを迎えています。

特に中小企業にとって、月数十万円～数百万円単位の広告投下は現実的ではありません。

しかし一方で、広告単体では成果が出にくい環境が進み、

・広告を出してもCPAが合わない

・SNSを運用しているが売上につながらない

・オーガニックと広告の役割が曖昧

といった課題が増えています。

本セミナーでは、広告費月3万円からでも集客が回り出す設計思想をテーマに、オーガニック（SNS・コンテンツ）と広告を組み合わせた実践モデルを体系的に解説しました。

■講師紹介

・辻倉 空

株式会社Ad Bloom CEO／有限会社辻倉 役員

同志社大学卒業後、サイバーエージェント入社。

その後Ad Bloomを創立し、広告設計と事業成長支援を手がける。

・ゴジキ

株式会社BOTANICO CMO／アシナミSNS監修／野球著作家

著書8冊を出版、昨年7月発売の『データで読む甲子園の怪物たち』や今年3月発売の『マネジメント術で読むプロ野球監督論』は発売前重版。

SNSを起点に出版・メディア展開を実現し、「データ×熱量」を軸に仕組みで売上をつくる伴走支援を展開。

■ゴジキ登壇によるセミナー実施のお知らせと概要

4月8日（水）15:00～16:00 開催

2026年度 AI検索時代のSNSブランディング最前線セミナー

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemJ5msUXFIv_yeABPs9uGVFGPqv3GZvXkIFSHMpzBHrYim0A/viewform)

■参加者の反響

参加者からは、

「広告を出す前にやるべきことが整理できた」

「フォロワー数を追わない設計に納得感があった」

「月3万円でも現実的に試せるモデルだった」

といった声が寄せられました。

■本セミナーの価値

本セミナーは、ノウハウの羅列ではなく、“考え方と設計図”を持ち帰ることを重視した内容でした。

・広告費月3万円から試せる現実的なモデル

・バズやフォロワー増加を目的にしない設計

・中小企業の意思決定とリソース前提での解説

・明日から社内で判断基準として使える内容

という点が大きな特徴です。