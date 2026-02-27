【コミックス最新7巻とセットでお届け】『描くなるうえは』超限定グッズをヤングアニマルWebストアで受注スタート

株式会社白泉社(C)︎高畑弓・蒲夕二/白泉社

2月27日から3月11日までの期間、ヤングアニマルWebストアで予約注文をいただいた方に、『描くなるうえは』第7巻と、蒲夕二先生描きおろしイラストを使用したグッズのセットをお届けします。

名シーンをもとにニーナの魅力をたっぷり詰め込んだデスクマット1種、高さ約30cmの超BIGアクスタ2種（ニーナ・恋）の計3種のグッズをご用意しました。

受注期間終了後の追加販売は予定していないため、気になる方はこの期間中にご予約ください！

限定グッズセット詳細

1. 甘酸っぱ過ぎるデスクマット＋コミックス最新第7巻

価格：税込4,950円

第1話の印象的な「手でもつないでみる？」のシーンを、蒲夕二先生による描きおろしイラストでデスクマットとして商品化しました。

サイズは60×35cmの定番仕様。カードゲーム用のプレイマットとしてはもちろん、インテリアアイテムとしてもお楽しみいただけます。

2.刺激が強過ぎる超BIGアクスタ（ニーナ）＋コミックス最新第7巻

価格：税込7,370円

蒲夕二先生描きおろしの大きなアクリルスタンド。高さ約30cmの迫力あるサイズ感で、思わず目を奪われる刺激的な仕上がりです。

3.キュート過ぎる超BIGアクスタ（恋）＋コミックス最新第7巻

価格：税込7,370円

恋のアクスタも高さ約30cmの超BIGサイズで製品化。こちらも蒲夕二先生描きおろしイラストを使用し、キュートな魅力があふれる仕上がりとなっています。

4. フルコンプリートセット＋コミックス最新第7巻

価格：税込18,150円

すべてのグッズを全部盛りにしたセットももちろんご用意しました。

フルコンプリートセットご購入の方を対象に、抽選で著者直筆サインに加えてお好きなキャライラスト（上原くん・ニーナ・恋の3人から1人選択）を描いたサイン本を1名様へお届けします。

※グッズ単体での販売はございません。

受注期間

2026年2月27日（金）～3月11日（水）

販売場所

ヤングアニマルWebストアの限定販売

https://store.younganimal.com/pages/kakunaru-ue-ha-07

ご注意

● 本商品は受注生産限定です。受注期間終了後の販売は予定しておりません。

● 商品の発送はコミックス最新第7巻発売日（4/28）前日になります。

【『描くなるうえは』（高畑弓／原作、蒲夕二／作画）あらすじ】

2次元をこよなく愛する上原くんの夢は漫画家！

ある日、同じクラスのギャル宮本さんに自分の原稿を見られたことで漫画のための距離感近すぎ疑似恋愛、開始!? 漫を持して描く漫画家×青春ラブコメディ！！

【コミックス情報】１～６巻好評発売中！

『描くなるうえは 1』（高畑弓／原作、蒲夕二／作画 白泉社）書影

■著者名： 蒲夕二 / 高畑弓

■ISBNコード：9784592166566

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：715円（本体650円＋税10%）

■発売日：2023.8.29

公式アカウント

作品公式 X（Twitter）：@kakunaru_ue_ha(https://x.com/kakunaru_ue_ha)

蒲夕二先生 X（Twitter）： @kabatani42 (https://x.com/kabatani42?lang=ja)

高畑弓先生 X（Twitter）： @Q_takahata_21(https://x.com/q_takahata_21)

アニメ公式 X（Twitter）： @kakunaru_anime(https://x.com/kakunaru_ue_ha)



